Torunum Olur Musun? Projesi Yalova\'da

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Yalova'da, "Torunum Olur Musun?" projesi, çerçevesinde huzurevi sakinleriyle çocuk evlerindeki miniklerle bir araya geldi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Torunum Olur Musun?" projesi, Yalova Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşılar ile Yalova Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evlerinden hizmet alan çocukları buluşturdu.

Yalova'da gerçekleştirilen etkinlik, yaşlıların yalnızlıklarını hafifletmek, onlara sosyal bir ortam sunmak ve çocukların büyüklerinden alacakları öğütlerle daha sıcak bir bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Etkinlikte, yaşlılar ve çocuklar bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı, hikayeler paylaştı ve birlikte keyifli anlar yaşadı. Bu tür projelerin, iki farklı nesil arasında sevgi, saygı ve anlayış temelli köprüler kurduğu ifade edildi.

Yalova Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evlerinden gelen çocuklar, büyüklerinin hayat tecrübelerinden faydalanırken, huzurevindeki büyükler de çocukların neşesinden, enerjisinden ve sevgisinden büyük mutluluk duydu. Etkinlikte, nesiller arasındaki farkların ortadan kalktığı samimi anlar yaşandı.

Projenin bir sonraki etaplarında, benzer etkinliklerin düzenlenmesi ve farklı illerde de bu tür buluşmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu anlamlı proje, nesiller arası etkileşimi arttırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. - YALOVA