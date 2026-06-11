Başkan Kavaklıgil: "Tosyamızın inşası için çalışmalarımız ortak akıl anlayışıyla sürdürüyoruz"

Muhtarlarla bir araya gelerek istişarede bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Yerel yönetimin en önemli paydaşları olan muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, Tosyamızın inşası ve ihyası adına ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, muhtarlarla bir araya gelerek ilçede yapılması planlanan projeler ve yatırımlar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Tosya Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıda, ilçenin geleceğine değer katacak çalışmalar masaya yatırıldı. Mahalle ve sokak bazında planlanan projelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği buluşmada, muhtarların talep, görüş ve önerileri tek tek dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Kavaklıgil, "Yerel yönetimin en önemli paydaşları olan muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde, Tosyamızın inşası ve ihyası adına ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen bu istişareler, ilçemizin geleceğine yön verecek hizmetlerin şekillenmesinde önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Toplantının sonunda Tosya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz, ilçeye katkılarından dolayı Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e plaket takdim etti. Başkan Kavaklıgil ise ilçede uzun yıllardır özveriyle görev yapan Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için muhtarlara teşekkür edilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU