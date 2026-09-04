Tosya\'da 480 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu için arsa tahsisi meclisten oy birliğiyle geçti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilmesi planlanan 480 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun inşa edileceği arsanın tahsisi, Tosya Belediyesi Meclisi'nin oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, projenin 2027 yılı bütçesine alınması için Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci'den destek istedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce inşa edilmesi planlanan 480 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu için önemli bir aşama daha tamamlandı. Adalet Bakanlığı planlanan yatırımı, 2027 Yılı Yatırım Programı'na teklif etmişti. Daha sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıyla, projenin planlanan arazisi için resmi süreç başlatılmıştı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1230 Ada, 2 Parselde bulunan, Tosya Belediyesi'ne ait 56 bin 462,16 metrekarelik taşınmazın ceza infaz kurumu yapımına uygun olduğu değerlendirilmişti.

Oy birliğiyle belediye meclisinden geçti

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında gerçekleştirilen Tosya Belediyesi Meclis Toplantısında, projenin inşa edileceği arazinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi görüşüldü. Daha sonra arazinin tahsisi için yapılan oylama, MHP ve AK Partili meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

"Bunun önünde artık herhangi bir engel kalmaz"

Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Kastamonu milletvekillerimiz Halil uluay ve Fatma Serap Ekmekci, Adalet Komisyonu üyesi. İl bunu istesin, iki vekilimiz, 'biz bu yatırımı Tosya'ya istiyoruz' desin, yatırım programına girerken omuz atsınlar, bunun önünde artık herhangi bir engel kalmaz" dedi.

Yatırım için aylardır çalışma yürüttüklerini ve süreci büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirttiklerini dile getiren Kavaklıgil, süreci titizlikle takip edeceklerini söyleyerek, "Biz aylardır bu işin takibini yapıyoruz. Bugüne kadar kimseye duyurmadık. Tosya ilçemiz için çok önemli bir yatırım. Titizlikle takibini ve talebini yaptık, bu noktaya kadar geldik" diye konuştu.

Başkan Kavaklıgil, bundan sonraki süreçte milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay ile görüşerek yatırımın hangi aşamada olduğunu, 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için bundan sonra hangi adımların atılması gerektiği konularını istişare edeceklerini belirtti.

Kavaklıgil, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı ve AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı'yla da iş birliği içerisinde olduklarını belirten Kavaklıgil, yatırımın Tosya'ya kazandırılması için milletvekilleri ve teşkilatlarla koordineli şekilde hareket edeceklerini vurguladı. Bu sürecin yalnızca belediyenin değil, Tosya'nın ortak hedefi olduğunu belirten Kavaklıgil, herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "İlçe başkanlığımız, İl başkanlığımız ve vekillerimizin desteğiyle bu iş tamam" şeklinde konuştu.