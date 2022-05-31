TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri 'e-ticaret' eğitimi aldı - Son Dakika
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TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri 'e-ticaret' eğitimi aldı

31.05.2022 15:04
TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri 'e-ticaret' eğitimi aldı

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine 'e-ticaret' eğitimi verildi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine 'e-ticaret' eğitimi verildi.

TR82 Bölgesi'ndeki Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin dijital satış ve pazarlama kapasitelerini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iş birliğinde kadın kooperatiflerine e-ticaret eğitimi verildi. Çevrimiçi ortamda düzenlenen e-ticaret eğitimine Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Eğitim çerçevesinde katılımcılara, 'Hepsiburada', 'Gittigidiyor', 'Albikere.com' ve 'N11' e-ticaret platformlarının kullanımı ve sunduğu avantajlar hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Eğitim öncesinde açılışta kadın kooperatifi üyelerine hitap eden KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajans tarafından kadınlara yönelik yürütülmekte olan Gücüm Emeğim Platformu, kadın kooperatifleri üst birlik kurulumu, e-ticaret platformu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konuşmasında e-ticaret eğitimlerinin gerekliliğine de dikkat çeken Genç, kadın kooperatiflerinin hali hazırda hizmet vermekte olan e-ticaret platformlarında yer almaları tavsiyesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Yavuz Selim Akçakale ise konuşmasında kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarında yer almalarının önemine değindi. E-ticaret platformlarının kadın kooperatiflerine yönelik kullanım ve avantajlarının sunulduğu platformları temsilcileri, ayrı ayrı sunumlar gerçekleştirdi. Sunumlarda e-ticaret sitelerine ilişkin kullanıcı ara yüzleri, aracılık hizmetleri, sanal dükkan açma, ürünlerin fotoğraflanması, e-ihracat, ürün tanıtımında dikkat edilmesi gereken konular, paketleme, pazarlama ve ticaret platformlarının avantajları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Eğitim, kadın kooperatiflerinin e-ticaret platformlarına ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, E ticaret, Çankırı, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri 'e-ticaret' eğitimi aldı - Son Dakika


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