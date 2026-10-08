Trabzon Akçaabat'ta hayvan sevgisi etkinliğinde jandarma köpekleri gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Akçaabat'ta hayvan sevgisi etkinliğinde jandarma köpekleri gösteri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Akçaabat\'ta hayvan sevgisi etkinliğinde jandarma köpekleri gösteri yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Akçaabat'taki Söğütlü İlkokulu'nda miniklere hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte jandarma arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgiyle izlendi; minikler kedi ve köpek kulübelerini boyayıp yavru köpeklerle vakit geçirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü İlkokulu'nda miniklere hayvan sevgisini aşılamak için bir etkinlik düzenlendi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erhan Ayvaz, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Akıl, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Necmi Aksu Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Hayvan sevgisini fotoğraf karelerine yansıtan öğrenciler, yarışma sayesinde hayvanların korunmasına yönelik duyarlılıklarını da ortaya koydu. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeklerinin gösterisi oldu. Eğiticileriyle birlikte etkinliğe katılan eğitimli köpeklerin gerçekleştirdiği gösteriler, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Hayvanlar için hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri de öğrencilerin ellerinde rengarenk bir görünüme kavuştu. Söğütlü İlkokulu öğrencileri, kulübelerin boyama çalışmalarına katılarak sokak hayvanları için hazırlanan yaşam alanlarına kendi emekleriyle katkı sundu. Etkinlikte üniversite öğrencileri tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin müziklere oyunlarıyla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler, hayvan temalı eğlenceli kostümleri ve çektikleri fotoğraflarla da etkinliğe renk kattı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen yavru köpeklerle vakit geçiren çocuklar, hayvanlarla yakından temas kurma fırsatı buldu.

Kaynak: İHA
Hayvan Haklarıhayvan sevgisiEtkinlikJandarmaAkçaabatTrabzonEğitimYaşamYerelkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Beyaz Saray’da gözler ona çevrildi Kim olduğu ortaya çıktı Beyaz Saray'da gözler ona çevrildi! Kim olduğu ortaya çıktı
Galatasaray’a piyango vurabilir Barcelona’da sürpriz karar Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi aranıyor
10:14
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor Milli Takım’a bir kötü haber daha
38 yıl sonra gelen kabus bitmiyor! Milli Takım'a bir kötü haber daha
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:09:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzon Akçaabat'ta hayvan sevgisi etkinliğinde jandarma köpekleri gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei