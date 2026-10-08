Trabzon Akçaabat\'ta hayvan sevgisi etkinliğinde jandarma köpekleri gösteri yaptı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü İlkokulu'nda miniklere hayvan sevgisini aşılamak için bir etkinlik düzenlendi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erhan Ayvaz, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Akıl, Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Necmi Aksu Hayvanları Koruma Derneği temsilcileri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Hayvan sevgisini fotoğraf karelerine yansıtan öğrenciler, yarışma sayesinde hayvanların korunmasına yönelik duyarlılıklarını da ortaya koydu. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Trabzon İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeklerinin gösterisi oldu. Eğiticileriyle birlikte etkinliğe katılan eğitimli köpeklerin gerçekleştirdiği gösteriler, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Hayvanlar için hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri de öğrencilerin ellerinde rengarenk bir görünüme kavuştu. Söğütlü İlkokulu öğrencileri, kulübelerin boyama çalışmalarına katılarak sokak hayvanları için hazırlanan yaşam alanlarına kendi emekleriyle katkı sundu. Etkinlikte üniversite öğrencileri tarafından müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Minik öğrencilerin müziklere oyunlarıyla eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler, hayvan temalı eğlenceli kostümleri ve çektikleri fotoğraflarla da etkinliğe renk kattı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden getirilen yavru köpeklerle vakit geçiren çocuklar, hayvanlarla yakından temas kurma fırsatı buldu.