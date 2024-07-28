Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Haçkalı Baba Anma Programı\'na katıldı

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 27. Geleneksel Haçkalı Baba Anma Programı'na katılarak, Müslümanların birliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ve Düzköy Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 27. Geleneksel Haçkalı Baba Anma Programı'na katıldı. Mehter konseriyle başlayan program, Türk Tasavvuf Musikisi konseri ile devam etti. Katılımcılara çeşitli ikramların yapılmasının ardından etkinlik boyunca dualar okundu. Merasimin başlangıcında eski Trabzon belediye başkanları Asım Aykan ve Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile eski Düzköy Belediye Başkanı merhum Mehmet Akkaya'ya teşekkür eden Başkan Genç, "Bu işte emeği geçen Mustafa Cumur, Mehmet Habipoğlu ve diğer hayırseverlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olanlara da şükranlarımı ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz lazım. Türkler olarak İslam'ın bayraktarlığını yeniden üstlenmemiz gerekiyor" dedi.

"Yeryüzü kötü günler geçiriyor"

Konuşmasında günümüzdeki Müslümanların mağduriyetine de değinen Başkan Genç, "Maalesef yeryüzü çok kötü günler geçiriyor, mazlum Müslümanlar büyük bir gücün soykırımına tabi tutulmuş durumda. Bayrağımızın gölgesinde bir millet olarak inancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Gazze ve İslam alemi, Türklerin yeniden bayraktarlığını bekliyor. Allah bizlere o günleri görmeyi nasip etsin, Türklerin huzuru ve sükuneti getirmesini yeniden nasip etsin" diye konuştu.

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, "27 yıl önce Trabzon Belediyesi'nde kültür müdürüyken ilk programı biz gerçekleştirmiştik. Bugün, 27. Düzköy Belediye Başkanı olarak yine burada programı yapmaktan mutluyum. Bu hizmet yolunda insanların gönüllerinde iz bırakabilmek için çalışıyoruz. Buraya gelip geçmişi yad eden ve bu manevi atmosferden istifade eden siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allahuteala bu programları gerçekleştirmeyi ve gönül birlikteliğimizi sürdürmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. - TRABZON