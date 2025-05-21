Trabzon Büyükşehir Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor
21.05.2025 14:24  Güncelleme: 14:25
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 13 yeni kamyon ve 2 çekici tır ekleyerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Törende konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, yerel hizmetlerde maliyetleri düşürmek ve kendi altyapılarını güçlendirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna kazandırılan 13 kamyon ve 2 çekici tır için bugün bir tören düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, "İlçelerimizde ve mahallelerimizde hizmet yolculuğunu sürdürüyoruz. Trabzon'umuz engebeli bir arazi yapısına sahip. Şehrimizde şu anda 22 bin kilometre yol ağımız var. Çok ciddi bir yol ağı. Bu yol ağının 2 bin kilometresi Karayolları ağında. Geri kalan 21 bin kilometreye yakın kısmı ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin yol ağındadır. Dolayısıyla böyle bir sorumluluk sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu işleri hizmet alımı yoluyla da yapabiliyoruz, yaptığımız da oluyor ama hizmet alımı yolu ile yaptığımız çalışmalarda yapımcının da kazanacak olması nedeniyle maliyetler yüzde 20-25 artıyor. Dolayısıyla göreve geldiğimiz anda arkadaşlarımızla konuştuk. Kendi altyapımızı oluşturmak istedik, hem maliyetin artması hem de ekonomik ömrü artık yavaş yavaş yukarı çıkmış olan makine parkımızı kamyonlarımızla, iş makinelerimizle güçlendirelim istedik. Filomuzu daha da güçlendiriyoruz, bunun devamında da 17 tane daha iş makinemiz gelecek. Artık Trabzon Büyükşehir Belediyesi hizmet alımı yapmaksızın ya da çok az bir alım yapacak şekilde bütün ilçelerimize kendi imkanları ile hizmet edecek duruma gelecek" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor - Son Dakika

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