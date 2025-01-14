Trabzon\'da Akran Zorbalığını Önlemek İçin Farkındalık Eğitimleri

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, okullarda akran zorbalığını önlemek amacıyla farkındalık oluşturacak çalışmaya imza attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında okullarda akran zorbalığına karşı farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Bu doğrultuda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, 100. Yıl İlkokulu ve Ata İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf, Kanuni Ortaokulu'nda ise 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Eğitimlere katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, öğrencilere akran zorbalığına karşı bilgilendirici broşür ve çeşitli hediyeler verdi. Eğitimler, ilkokul 3. ve 4. sınıfların yanı sıra ortaokul ve liselerde de devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Eğitimin amacı, çağımızın sorunu olan akran zorbalığına karşı öğrencilerimizin duyarlı olmalarını sağlamak, sağlıklı iletişim kurmalarını desteklemek ve empati duygusunu geliştirmektir. Hep birlikte daha güvenli ve saygılı bir okul ortamı sağlama yolunda önemli adımlar attık. Unutmayalım ki hep birlikte 'Zorbalığa Hayır' diyerek daha güçlü bir toplum inşa edebiliriz" denildi. - TRABZON