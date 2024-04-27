Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Trabzon\'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı\'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen'e düzenlenen silahlı saldırı sonrası Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy açıklama yaptı. Ulusoy, saldırıyı gerçekleştiren şahsın tek başına hareket etmediğini belirtti ve saldırıyı esefle kınadıklarını ifade etti. Ayrıca, saldırının kadın girişimciliğine karşı yapıldığını vurgulayarak devletin gerekli önlemleri alacağına inandıklarını söyledi.

27.04.2024 12:34
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Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen'e düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle açıklama yapan Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, saldırıyı gerçekleştiren şahsın tek başına hareket etmediğinin aşikar olduğunu söyledi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 24 Nisan tarihinde İskenderpaşa Mahallesi Tiyatro Sokak'ta Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen (46), Atatürk Alanı'ndaki iş yerine doğru yürüdüğü sırada yanına yaklaşan Y.C.K.'nın (23) silahlı saldırısına uğradı. Seymen, dizine isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüpheli Y.C.K.'yi (23) olayda kullandığı silahıyla birlikte bu akşam Akçaabat ilçesinde yakalayarak gözaltına alırken, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy saldırı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkanı'na yapılan saldırıyı esefle kınadıklarını kaydeden Ulusoy, "Öncelikle 24 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 12.07'de Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkanım Sevgili Murat Seymen'e yapılan saldırıyı Ben, ailem ve Ali Osman Ulusoy ailesi olarak esefle kınıyoruz. Ben Hülya Ulusoy, babam Ali Osman Ulusoy'un vefatından sonra yani 9 yıl önce babamın işlerini yarım bırakmamak için Trabzon'a yerleştim. En ufak bir ekonomik kaygım olmamasına rağmen işleri devraldım ve bu zor görevin başına geçtim. Şu anda iki kızımla birlikte şirketlerimizi aktif olarak yönetmekteyiz. Çok büyük zorluklar yaşadık, sıkıntılar çektik. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen bu zor sektörde, bu zor coğrafyada hem de kadın olarak Ali Osman Ulusoy markasının bugüne taşınması ve sürekli gelişmesi için gece gündüz demeden profesyonel ve güçlü ekibimle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Bugün birçok sektörde faaliyet gösteren Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubumuz, 500'e yakın çalışanı ile önemli ticaret hacmi olan bir konumdadır" dedi.

"Gerçek faillerin hak ettiği cezayı aldığını görene kadar tüm imkanlarımızla sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz"

"Kadın girişimciliğine karşı yapılan bu alçakça ve korkakça saldırının tekrarlanmaması için gerekli her türlü önlemin, devletimiz tarafından alınacağından hiç kuşkumuz bulunmamaktadır" diyen Ulusoy, "Yaşanan bu talihsiz olayda şirketlerimizin en yetkin kişisinin hedef alınması önce şahsım, sonra ailem, ardından tüm çalışanlarım ve hatta iş ortaklarım ve müşterilerimin de içerisinde olduğu camiamızın hedef alınması demektir. Kadim Trabzon şehrinin köklü ve büyük markalarından birine yapılan bu alçak saldırı hem Trabzon hem de Trabzon halkı için utanç kaynağıdır. Şehrimizin bu tip olaylarla anılması son derece üzücü ve endişe vericidir. Tek başına bir kadın olarak çıktığım bu yolda bugüne kadar doğrudan şaşmadan Türk Devletine, Türk Hukukuna ve Türk Emniyetine güvenerek çalıştım, hukuka ve devlete olan güvenimizle de çalışmaya ve var olmaya devam edeceğim, edeceğiz. Bu tür alçakça yaklaşımlar bizleri yolumuzdan çeviremez, engel dahi olamaz. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın tek başına hareket etmediği aşikardır. Konu ile ilgili tüm yasal yollara başvurulmuş ve gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bu noktadan itibaren adaletin bir an önce tecelli edeceğinden şüphemiz yoktur. Vahim saldırının akabinde tüm Türkiye de olayın basında duyulmasından sonra telefonla arayan, bizzat gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten ve yanımızda sonuna kadar duracağını ifade eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Kadın girişimciliğine karşı yapılan bu alçakça ve korkakça saldırının tekrarlanmaması için gerekli her türlü önlemin, devletimiz tarafından alınacağından hiç kuşkumuz bulunmamaktadır. Bizlerin de büyük Ali Osman Ulusoy ailesi olarak gerçek faillerin hak ettiği cezayı aldığını görene kadar tüm imkanlarımızla sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Ali Osman Ulusoy ismi ve markası sadece Trabzon değil Türkiye'ye mal olmuş bir markadır ve böyle olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Saldırı, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin açıklama - Son Dakika

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