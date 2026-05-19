Trabzon'da 19 Mayıs Gençlik Kortejiyle Kutlandı

19.05.2026 23:44  Güncelleme: 01:24
CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın düzenlediği gençlik korteji, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında bayraklar ve marşlarla yürüdü. Etkinlikte DJ performansı ve ışık gösterileriyle festival havası yaşandı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da CHP Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik korteji, 19 Mayıs kutlamalarına renk kattı.

CHP Trabzon Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik korteji yürüyüşü, Meydan Parkı Atatürk Alanı'ndan başlayarak Ortahisar Belediyesi önünde son buldu.

Trabzon'un dört bir yanından gelen gençler Meydan Parkı'nda, ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüdü. Korteje vatandaşlar da katıldı. Belediye binasına kadar yoğun katılımla süren yürüyüştegençler, 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı.

Kortej yürüyüşünün ardından belediye önünde düzenlenen etkinlikte sahne alan DJ Gökhan Tutum, performansıyla alandaki kalabalığı coşturdu. Müzik ve ışık gösterileri eşliğinde gençler uzun süre doyasıya eğlenirken, alan adeta festival atmosferine dönüştü.

Düzenlenen gençlik korteji yürüyüşüne Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

