Trabzon'da Hastaneler Satılamaz Protestosu - Son Dakika
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Trabzon'da Hastaneler Satılamaz Protestosu

05.06.2026 15:11
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Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, hastanelerin satışına karşı çıkarak halkı sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırdı.

Haber: Gençağa

KARAFAZLI

(TRABZON) - Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, kentteki sağlık yatırımlarının tasfiyesine ve hastanelerin satışa çıkarılmasına basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Açıklamada, "Hastaneler halkındır, satılamaz" denildi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, Maraş Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Muhammet İkinci, 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla Türkiye genelinde 126 sağlık taşınmazının satış kapsamına alınmasının kamusal sağlık hizmetlerinin tasfiyesine yönelik yeni bir adım olduğunu söyledi.

Trabzon'da Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin satışının gündemde olduğunu aktaran İkinci, "Söz konusu karar yalnızca iki binanın elden çıkarılması değildir. Bu karar, yıllardır sürdürülen sağlıkta ticarileştirme politikalarının yeni bir aşamasıdır. Sağlığı kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasanın kurallarına teslim eden anlayış, şimdi de halkın ortak mülkü olan sağlık alanlarını sermayeye devretmek istemektedir. Bugün 'modern sağlık sistemi' adı altında sunulan şehir hastaneleri modeli, sağlık hizmetlerini kent merkezlerinden uzaklaştırmış; yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırmıştır. Özellikle yaşlılar, engelliler, emekliler ve dar gelirli kesimler için sağlık hizmetine ulaşmak her geçen gün daha maliyetli ve güç hale gelmiştir" dedi.

"BU KURUMLAR TRABZON'UN SAĞLIK TARİHİNİN, TOPLUMSAL HAFIZASININ VE ORTAK EMEĞİNİN BİR PARÇASIDIR"

Şehir hastaneleri, kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarıldığı bir rant mekanizmasına dönüştüğünü söyleyen İkinci, "Halkın vergileriyle finanse edilen bu sistemde sağlık hizmetleri değil, şirketlerin karı öncelenmektedir. Şimdi ise gözlerini kent merkezlerinde bulunan değerli kamu arazilerine dikmiş durumdalar. Ahi Evren ve Yavuz Selim Hastaneleri yalnızca sağlık yapıları değildir. Bu kurumlar Trabzon'un sağlık tarihinin, toplumsal hafızasının ve ortak emeğinin bir parçasıdır. Bu alanlar halkın vergileriyle yaratılmış kamusal değerlerdir ve gerçek sahibi Trabzon halkıdır" diye konuştu.

"HASTANELER HALKINDIR, SERMAYEYE DEVREDİLEMEZ"

"Bizler sağlık hizmetlerinin ticari değil, kamusal bir anlayışla yürütülmesini savunuyoruz" diyen İkinci, "Kamu mallarının rant projelerine dönüştürülmesine, sağlık hakkının piyasanın insafına bırakılmasına karşı çıkıyoruz. Bu nedenle taleplerimiz açıktır, sağlık haktır, satılamaz. Hastaneler halkındır, sermayeye devredilemez. Kamu arazileri rant projelerine kurban edilemez. Şehir hastaneleri eksenli kar odaklı sağlık politikalarından vazgeçilmelidir. Ahi Evren ve Yavuz Selim Hastaneleri kamusal sağlık hizmeti sunacak şekilde yeniden değerlendirilmelidir. Bu mücadele yalnızca iki hastanenin geleceğiyle ilgili değildir. Bu mücadele, herkes için eşit, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti hakkının mücadelesidir. Trabzon halkını, sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve tüm duyarlı yurttaşları kamusal sağlık hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu."

Açıklama, 10 Haziran'da yapılacak yürüyüş çağrısıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Hastaneler Satılamaz Protestosu - Son Dakika

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