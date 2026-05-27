28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarının 20 kilometrelik kısmı ulaşıma açıldı

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 kilometre olan Kanuni Bulvarı'nın büyük bir kısmı tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki yolun Trabzon-Erzurum kara yoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yollar ve tüneller son şeklini almaya başladı.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergahının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Hem şehir içi hem de transit trafiği rahatlatacak

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. İki çarpı 3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun çok az bir kısmı kaldı.

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt- Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yolun tamamlanması durumunda mesafeler büyük ölçüde kısalacak.

20 kilometrelik kısmı hizmete açıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yolun 20 kilometrelik kısmının hizmete açıldığını kaydederek, "Kanuni Bulvarımız yaklaşık 29 kilometrelik bir projedir. Akyazı'dan başlayıp şehir içi trafiğine hizmet eden, aynı zamanda transit trafiği şehir içinden alıp güneye taşımayı amaçlayan bir yol olarak kurgulanmıştı. Çukurçayır bölgemize kadar iki çarpı üç şerit şeklinde tamamlandı. Yani 20 kilometrelik kısmı hizmete açıldı. Buradan güneye, yani Maçka yoluna doğru da çalışmalar sürüyor. Orada bir kısım kamulaştırma ve 18 uygulamalarından kaynaklanan yargısal sorunlar ortaya çıktı. Biz bu yolu, şu anda daha faydalı olabilecek şekilde, Çukurçayır'dan Değirmendere açıklığından yine bir kuşak projesi olarak Kaşüstü'ne doğru indirmek istiyoruz. Bu yönde de çalışmalar sürdürülüyor. Orada hem kamulaştırma hem de yapım sürecinde çok büyük maliyetler oluştu. Şu anda şehrimizin Tanjant'tan sonraki güneyde ikinci şehir içi geçişini sağlayan, oldukça sağlıklı bir ulaşım platformu olan Kanuni Bulvarımız büyük oranda hizmettedir diyebiliriz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Burada önemli olan şehir içi trafiğimizdir. Çukurçayır'dan, Boztepe'den stadyuma üç buçuk dakikada gittik. Bu çok kıymetli bir şey. Hiçbir trafik, hiçbir ışık olmadan doğrudan sizi Yıldızlı'ya bağlayabiliyor" diye konuştu. - TRABZON