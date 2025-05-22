Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Trabzon\'da Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar Tamamlandı
22.05.2025 11:36  Güncelleme: 11:38
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanları kuruldu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kontrol edilerek alana alındı. Güvenlik önlemleri güçlendirildi ve ilçe genelinde 17 adet kurban kesim alanı oluşturuldu.

Trabzon'a 6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar gelmeye başladı.

Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda kurulan Trabzon'un en büyük kurban satış ve kesim alanında, gerekli fiziki ve teknik alt ve üst yapılar tamamlandıktan sonra, 114 adet büyükbaş ve 62 adet küçükbaş hayvan çadırı için kura çekimleri yapılıp hayvan satıcılarına teslim edildi. Kurban satış ve kesim alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Ortahisar Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından küpe ve aşı durumları kontrol edildikten sonra alanlara alınıyor.

Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturuluyor. Kurban sahasının karayolu kenarında olması nedeniyle, alanın etrafı bariyerlerle çevrilerek havyan kaçışlarını önlenmek için gerekli tedbirler alındı. Alınan bütün tedbirlere rağmen yaşanabilecek hayvan kaçışlarıyla ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından havyan yakalama timleri kuruldu. Ayrıca hem satıcıların hem de alıcıların mağduriyet yaşamaması için kurban sahası da hırsızlık olaylarına karşı 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenecek.

Bölgede, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da Kurban Bayramı boyunca trafik denetimleri aralıksız yapılacak olup Kutlugün ve Çağlayan yönündeki araçların, düşük hızlarla ve dikkatli seyretmesi istendi. Kurban kesimleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir yaralanmaya karşı, 112 Acil Yardım Ekipleri de bölgede hizmet verecek.

Akoluk kurban satış ve kesim alanı, bayramının ardından Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinin koordinasyonuyla temizlenip, teknik raporlar düzenlendikten sonra mülk sahiplerine teslim edilecek.

Kurban Bayramı'nda yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde, 17 adet kurban kesim alanı oluşturuluyor. İlçe genelinde kurulan kurban satış ve kesim alanları ise şu şekilde oluşturuldu:

"Akoluk Mah.- Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı (kurban satış ve kesim alanı), Değirmendere Mah.- Hayali Camii altı ve Güngören 1 Nolu Sokak, Bahçecik Mah.- Affan Kitapçıoğlu Cad. Zaim'in Yeri, Boztepe Mah.- Osmanlı Camii Yanı, 2 Nolu Bostancı Mah.-Odak Gıda Yanı, Çağlayan Mah.-Okullar Mevkii, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak yolu üzerindeki boş arazi, Bulak Mah.- Kirazlı Küme Evleri Sokak No: 1, Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak Yolu üzerindeki boş arazi (şahıs), 3 ve 2 Nolu Erdoğdu ile Yeşiltepe ve Soğuksu mahalleleri-3 Nolu Erdoğdu Mah.- Elmalık suyu altı sokak. Kanuni Bulvarı'nın bulunduğu köprünün altındaki büyük alan, 3 Nolu Erdoğdu Mah.-Elmalık Suyu Altı Sokak (üst geçit altı), Pelitli Mah.-Eski Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu), Yeniköy Mah.-Yeni Küme Evleri Sağlamlar Sokak ve Yeniköy cami evleri, Yalıncak Mah.-Küme Evleri (özel). Gölçayır Mah.- Gölçayır at çiftliği yanı."

Öte yandan kırsal mahallelerde yaşayan ve yeterli alanı olan vatandaşlar, çevreye zarar vermeden ve kimseyi rahatsız etmeyecek tedbirleri aldıktan sonra kurbanlarını kesebilecekler. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Kurban Bayramı İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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