Trabzon'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı - Son Dakika
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Yerel

Trabzon'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda tedbirler aldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kesim alanları, temizlik işleri ve şikayetlerle ilgili önlemlerin alındığını belirtti.

13.06.2024 12:01
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Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda bütün tedbirleri aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, özellikle Zabıta Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kendi görev alanlarına giren konularda vatandaşlar tarafından gelecek şikayet ve taleplere anında çözüm üretmek için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten yapan Başkan Kaya, "Belediyemiz tarafından hazırlanan Akoluk Kurban Sahası'nın içinde iki adet kesim alanı oluşturduk. Burada aynı anda 50 adet büyükbaş hayvan kesimi yapılacak şekilde kapalı ve açık alanı tam teşekküllü hale getirdik. Bunun haricinde yaptığımız planlamalar doğrultusunda 17 mahallede 20 adet kesim alanı oluşturarak vatandaşların kurbanlarını kesmeleri için gerekli altyapı ve üstyapı hizmetlerini yaptık" dedi.

Başkan Kaya, planlama yapılmamış kırsal mahallelerde Kurban Komisyonu'nca verilen izin doğrultusunda vatandaşların kendi özel bahçelerinde yapacakları kesim sonrasında oluşacak atık, sakatat ve benzeri malzemelerin de hızlı bir şekilde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak döküm alanlarında oluşturulan kuyularda bertaraf edileceğini söyledi. Başkan Kaya, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kesim yerleri yıkanarak, ilaçlanacaktır. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından kaçan hayvanlarla ilgili iki adet yakalama timi kurban kesimi boyunca sahada olacak. Kurbanla ilgili şikayet ve talepler için oluşturduğumuz 411 16 61 Nolu hatta gelen başvurular Denetim Komisyonu'na yönlendirilerek sonuçlandırılacak. 2024 Yılı Kurban Tebliği'ne aykırı hareket edenlere gerekli idari para cezası Kurban Komisyonu denetim ekiplerince uygulanacak. Ekiplerimiz 7/24 saat sahada olacak şekilde gerekli planlama yapılmış olup Kurban Bayramı boyunca hizmet edilecektir." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Kurban Bayramı için tedbirler alındı - Son Dakika
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