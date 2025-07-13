Trabzon\'da Modern Kavşak Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşağın 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak trafiğe açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunun da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yollarını ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık. Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve şehir hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimizdi" dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Şehir Hastanesi'nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunun da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız" diye konuştu. - TRABZON