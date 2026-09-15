Trabzon'da polis okul çevrelerinde denetim yapıyor, metruk binalar da kontrol ediliyor - Son Dakika
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Trabzon'da polis okul çevrelerinde denetim yapıyor, metruk binalar da kontrol ediliyor

Trabzon\'da polis okul çevrelerinde denetim yapıyor, metruk binalar da kontrol ediliyor
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Trabzon'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri okul ve çevrelerinde denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde metruk binalar kontrol edilirken, okul çevresindeki market ve büfelerde çocuklara tütün mamulleri ve sağlığa zararlı ürün satışının önlenmesine yönelik incelemeler yapılıyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Trabzon'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekipleri okul ve çevrelerinde denetimler gerçekleştiriyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alınırken, öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenli şekilde ulaşmaları ve ders bitiminde evlerine dönmeleri için kontroller yapılıyor.

Denetimlerde okul çevresinde bulunan ve güvenlik açısından risk oluşturabilecek metruk binalar da kontrol ediliyor. Tespit edilen yapılarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan, okul çevresinde faaliyet gösteren market, büfe ve benzeri işletmelerde de denetimler yapılıyor. Kontrollerde çocuklara tütün mamulleri ve sağlığa zararlı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik incelemeler gerçekleştiriliyor.

"Güvenlik tedbirleri alınarak okul giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştiriliyor"

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul ve okul çevrelerinde denetim ve kontrol çalışmalarına devam edilmektedir. Eğitim öğretim döneminin başlangıcında öğrencilerimizin okula giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak okul giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirilmekte öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına ulaşmaları ve eğitim sonrasında evlerine dönmeleri için gerekli kontroller titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca okul çevrelerinde öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların ortadan kaldırılması amacıyla metruk binalara yönelik tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen metruk yapıların gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Çocuklarımızın sağlığının korunması ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla okul çevresinde faaliyet gösteren market, büfe ve benzeri işletmeler de denetlenmektedir. Yapılan kontroller sırasında çocuklara tütün mamulleri ve sağlığa zararlı ürünlerin satışını gerçekleştirmedikleri için teşekkür edilmiş, şehrimizin esnafına aynı hassasiyetin kararlılıkla devam etmesi telkinlerinde bulunulmuştur. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da polis okul çevrelerinde denetim yapıyor, metruk binalar da kontrol ediliyor - Son Dakika

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