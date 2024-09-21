Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Kayıplara Neden Oldu - Son Dakika
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Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Kayıplara Neden Oldu

Trabzon\'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Kayıplara Neden Oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel nedeniyle Çavuşlu mahallesinde su baskınları oluştu. Kayıp bir vatandaş için arama çalışmaları devam etmekte.

21.09.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Çavuşlu mahallesinde su baskınları meydana geldi. Menfezin tıkanması sonucu su seviyesinin yükseldiği mahallede sel sularına kapıldığı tahmin edilen kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel meydana geldi. Selin beraberinde getirdiği heyelanlar sonucu birçok mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Sürmene ilçesinin Çavuşlu mahallesinde ise Ali Kemal Demir isimli işitme engelli bir vatandaş dün ikindi namazı sonrasında camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Kayıp şahsın en son görüldüğü evinin yanındaki menfezde arama çalışmalarına ağırlık verilirken, polis kurbağa adamlar ve Sahil Güvenlik ekiplerince sahil şeridindeki kayalıklar didik didik aranıyor.

"Herhangi bir netice elde edemedik"

Çavuşlu mahalle muhtarı Murat Emre Özdemir, kayıp kişi için yürütülen arama çalışmalarında bir netice elde edilemediğini belirterek, "16.30 sıralarında şiddetini arttıran yağmur dere menfezini kapatmasıyla 1.5 metre su seti haline gelmesine neden oldu. Gelen ekipler çift taraftan suyun akışını sağlamak için kanallar açtı. Daha sonra dere menfezi temizlendi. İş makineleri ile arama kurtarma çalışmalarına başladık. Çünkü bir vatandaşımız kayıp. Sabah saatlerine kadar AFAD ekipleri ile beraber menfez çalışmalarında bulunduk. Herhangi bir netice elde edemedik. İkinci namazını kıldıktan sonra 17.00 sıralarında markette su baskını olup olmadığını öğrenmek için gitti. O kısıma gittikten sonra kendi evinin orada görüldü. Ondan sonra kendisinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, selden etkilenen mahallelerde karayolları, belediye ve DSİ ekiplerince temizleme çalışmaları sürdürülüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Kayıplara Neden Oldu - Son Dakika

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