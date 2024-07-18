Trabzon'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda Geri Geri Giderken Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Trabzon'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda Geri Geri Giderken Şaşkınlık Yarattı

Trabzon\'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu\'nda Geri Geri Giderken Şaşkınlık Yarattı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde olan bir sürücü, önünde kilometrelerce geri geri giden bir tırı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu.

18.07.2024 09:33
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Trabzon'da bir tır sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce geri geri giderken, Araklı Tüneli'nde bu durumla karşılaşan sürücüler o anları cep telefonu ile kayda alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Her gün on binlerce aracın kullandığı Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan ve sürücülerin şaşkınlığına neden olan bir tır sürücüsü kilometrelerce yaklaşık 50 km hızla geri geri giderken, cep telefonu kameralarına yakalandı. Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Kalecik mahallesindeki Araklı Tüneli'ne girişinde seyir halinde giden bir arabadaki sürücü önünde bir tırın geri geri gittiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Geri geri giden tırı gören vatandaş hemen cep telefonunun kamerasını açarak o anları saniye saniye kaydetti. Kayda alan vatandaşın, "Var mı böyle geri geri giden şoför" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda Geri Geri Giderken Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Tır Sürücüsü Karadeniz Sahil Yolu'nda Geri Geri Giderken Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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