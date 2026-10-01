Trabzon'da turizm merkezlerinin ziyaret saatleri 5 Ekim'de kış sezonuna geçiyor - Son Dakika
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Trabzon'da turizm merkezlerinin ziyaret saatleri 5 Ekim'de kış sezonuna geçiyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentteki turizm merkezlerinin ziyaret saatlerini kış sezonuna göre yeniden düzenledi. 5 Ekim'den itibaren Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası her gün 09.00-17.00, Kızlar Manastırı ile Trabzon Şehir Müzesi ise pazartesi hariç aynı saatlerde açık olacak.

Trabzon'da Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Trabzon Şehir Müzesi gibi turizm merkezlerinin ziyaret saatlerinde kış sezonu düzenlemesine gidildi. Yeni ziyaret saatleri 5 Ekim Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, turizm noktalarındaki ziyaret saatlerini kış sezonuna göre yeniden düzenledi. 5 Ekim'den itibaren uygulamaya girecek düzenlemeye göre Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kızlar Manastırı ile Trabzon Şehir Müzesi ise pazartesi günleri kapalı, diğer günlerde ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kış sezonunun başlaması dolayısıyla tarihi ve turistik destinasyonların ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtilerek "Tarihi ve turistik destinasyonlarımızın ziyaret saatlerinde kış sezonunun başlamasından dolayı değişiklik yapılmıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak her mevsim olduğu gibi kış sezonunda da değerli ziyaretçilerimizi ağırlamaya ve turizmi daha ileriye taşıma çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trabzon'da turizm merkezlerinin ziyaret saatleri 5 Ekim'de kış sezonuna geçiyor - Son Dakika
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