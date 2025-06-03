Trabzon\'da Yoğun Yağış Sonrası Su Taşkınlarına Müdahale Başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına karşı teyakkuza geçti. Ekipler, şehrin dört bir yanında yoğun çalışma yürütüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun yağışın ardından teyakkuza geçti. Aşırı yağış nedeniyle birçok mahallede meydana gelen taşkınlara müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Aşırı yağış şehrimiz genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olmuştur. Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor. Vatandaşlarımızın, heyelan ve su taşkınlarının yanı sıra taşkınların yaşandığı noktalarda özellikle trafo ve direklerin bulunduğu yerlerde elektrik çarpmalarına karşı da dikkatli olmalarını rica ediyoruz" denildi. - TRABZON