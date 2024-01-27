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Trabzon Havalimanı'nda Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı'nda Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı'nda başlatılan modernizasyon çalışmaları sürüyor. Yeni dış hatlar terminali ve CIP yolcu binasının inşaatı yükseliyor. Atatürk Havalimanı'ndan getirilen 2 yolcu köprüsü de Haziran ayı öncesi havalimanına monte edilecek. Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni pist ve terminal binasının fizibilite çalışmaları yapılacak.

Trabzon Havalimanı\'nda Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor
27.01.2024 - 11:01,  Güncelleme: 11:15
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Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı'nda başlatılan modernizasyon çalışmaları sürüyor.

Trabzon Havalimanı 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet verdi. 2023 yılında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 8 oranında, dış hatlarda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. İç hatlarda 19 bin 15, dış hatlarda ise 7 bin 735 ile toplamda 26 bin 750 uçak Trabzon Havalimanı'nı kullandı. Bu yolcu ve uçak trafiğinin önümüzdeki yıllarda da artacağı ve mevcut haliyle havalimanının ihtiyacı karşılayamayacağı düşünülerek geçtiğimiz yıl turizm sezonunun bitmesi ile birlikte Eylül ayında Trabzon Havalimanı'nda modernizasyon çalışmaları başlatıldı.

Yeni dış hatlar terminali ve CIP yolcu binasının inşaatı yükseliyor

Çalışmalar kapsamında 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekarelik CIP yolcu binasının inşaatları sürerken, mevcut dış hatlar terminalinin dış hatlar giden yolcu terminaline dönüşümü için de çalışma yapılıyor. Bu çalışmaların yanı sıra modernizasyon çalışmaları kapsamında 2 bin 250 metrekarelik yeni ısı merkezi binası yapılacak. Yine EDS, bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu, check-in konveyörlerinin revizyonu, asansör eklenmesi, asma tavan tadilatı, dış cephe tadilatı ve döşemelerde güçlendirme gibi benzeri işler de gerçekleştirilecek.

Atatürk Havalimanı'nın 2 yolcu köprüsü Trabzon'a

Son olarak da Millet Bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda bulunan yolcu köprülerinden (körükler) 2 tanesi Trabzon'a getirilerek Haziran ayı öncesi havalimanına monte edilecek.

Modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmaları yapılacak. Sonrasında ise yeni Trabzon Havalimanı'nın yapım süreci başlatılacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Trabzon Havalimanı'nda Modernizasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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