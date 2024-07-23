Trabzon Havalimanı, Pist Bakımı Nedeniyle Uçak Trafiğine Kapatılacak - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı, Pist Bakımı Nedeniyle Uçak Trafiğine Kapatılacak

Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin önemli havalimanlarından biri olmasına rağmen, pist bakımı çalışmaları nedeniyle bu gece saat 02.00-08.00 arasında uçak trafiğine kapatılacak. 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen pist, 4 yılda 6. kez bakıma alınacak. Bu nedenle, tüm seferler gece saat 02.00 ile 08.00 saatleri arasında iptal edilecek. Trabzon Havalimanı, son yıllarda sık sık bakım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılmıştı.

23.07.2024 13:07
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Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı, bu gece saat 02.00-08.00 arasında yapılacak pist bakımı çalışması nedeni ile uçak trafiğine kapatılacak.

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen Trabzon Havalimanı pisti 4 yılda 6. kez bakıma alınırken, bu gece yapılacak çalışma nedeniyle tüm seferlerin gece saat 02.00 ile 08.00 saatleri arasında iptal olduğu belirtildi.

23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı, 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatılmıştı. Bu tarihlerin ardından havalimanı pisti dönem dönem çalışma yapılırken, son olarak geçtiğimiz yıl 7. ve 12. aylarda pist bakıma alınarak havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon Havalimanı, Pist Bakımı Nedeniyle Uçak Trafiğine Kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı, Pist Bakımı Nedeniyle Uçak Trafiğine Kapatılacak - Son Dakika
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