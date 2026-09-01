(TRABZON) - Akçaabat ile havalimanı arasındaki güzergahı kapsayan Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi bir an yaşandığını ve çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Raylı Sistem şehrimize ulaşımda çağ atlatacak" dedi.

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli atıldı. Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de katıldı.

Törende konuşan Genç, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Şehrimizde ulaşıma çağ atlatacak raylı sistem projesine start veriyoruz. Biz ülkesinin her metrekaresine ayrım gözetmeden hizmet eden, kendisini ülkesine adamış Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet yürüyüşüne ortak olmak ve hizmet heyecanını yaşamak kolay değildir. Onun heyecanı adanmışlık içerir. Dolayısıyla biz de Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uydurabilmek, şehrimizi daha güçlü kılmak ve daha güzel yatırımlarla donatmak üzere yola çıktık" diye konuştu.

Trabzon Valisi Tahir Şahin de Trabzon'un altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme kadar her alanda etkin bir şekilde gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

"ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise Trabzon'un yıllardır beklediği, hayalini kurduğu projenin ilk kazmasını vurduklarını söyleyerek, şunları söyledi:

"Bölünmüş yollarımız, tünellerimiz, kavşaklarımız ve yeni havalimanı çalışmalarımızla Trabzon'u her geçen gün daha erişilebilir, daha yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle Trabzon'da kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Trabzon raylı sistem hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlayarak Trabzon Havalimanı'na kadar uzanacak. 16,2 kilometrelik güzergahımızda 16 durak yer alacak. Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamını 26 dakikada kat edeceğiz. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşehrimize hizmet verebileceğiz. Ama bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan ve rakamlardan ibaret değil. Trabzon'un kalbinde akan bir nefes, şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacak."