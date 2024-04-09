Trabzon\'un Ortahisar ilçesinde 67 yıldır aynı aile muhtarlık görevini sürdürüyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle muhtarlığı 67 yıldır Batur ailesinde. Baba Ali Raif Batur 35 yıl muhtarlık görevini sürdürüp 1992 yılında vefat edince oğlu Orhan Batur (75) ara seçimle bu görevi devralarak 32 yıldır devam ettiriyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlık seçiminin ardından tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönem peş peşe bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor.
Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapanı hatırlamadığını kaydeden Batur, "75 yaşındayım. Babam yaklaşık 35 yıl muhtarlık yaptı yaklaşık 35 yıldır da ben yaptım ve hala bu görevim devam ediyor. Tekrar seçildim yine hizmetimizi sürdüreceğiz. 1957 yılında Yenimahalle, Kavakmeydan mahallesinden ayrıldı o zaman seçim olmadan muhtarlığı babama verdiler. 1963 yılında seçim oldu babam tekrar muhtar oldu. Babam 1992 yılında vefat edince sonraki ilk seçimde ben muhtar oldum. Yedi dönem muhtar seçildim ve görevimi sürdürüyorum. Artık yaşlandım bundan sonra da yine Batur ailesi bu görevi sürdürecek. Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapan olduğunu bilmiyorum. Trabzon'un en eskisi benim. Bundan sonra da Yenimahalle'ye hizmetimiz devam edecek Yenimahalle bizim mahallemiz" dedi.
"Muhtarlık geleneği bize babadan kalma"
Orhan Batur'un ağabeyi Kahraman Batur da, babadan kalma geleneği kardeşinin sürdürdüğünü belirterek, "Muhtarlık geleneği bize babadan kalma. En uzun süreli muhtarlık görevini rahmetli babam yapmıştı. Bu kadar uzun süreli muhtarlık yapanı da hatırlamıyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu mahalleye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra bu görevi, seçilebilirsek Batur ailesi olarak sürdüreceğiz. Babamın bize bıraktığı bu görevi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
"Tekrar seçildiğine mutlu olduk"
Mahalle sakinlerinden Muhammet Gayretli (46) ise, "Bu mahallede doğdum büyüdüm. Orhan ağabeyimiz sevdiğimiz bir insan. Tekrar seçildiğine mutlu olduk. Bu görev kendisine zaten babadan kalma. Bundan sonra da hizmeti layıkıyla sürdürecek bundan şüphemiz yok. Onun için Orhan abimizi muhtar olarak seçtik, mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan bazı mahalle sakinleri tekrar seçilen Batur'u tebrik ederek başarı diledi. - TRABZON
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