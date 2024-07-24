Trabzon ve Erzurum'dan 32 kişilik bir grup İkizdere-Cimil Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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Trabzon ve Erzurum'dan 32 kişilik bir grup İkizdere-Cimil Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Trabzon ve Erzurum\'dan 32 kişilik bir grup İkizdere-Cimil Yaylası\'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Trabzon Yeşil Yol Derneği ve Erzurum Yürüyüş Grubu'nun koordinasyonunda, 18 kişi Trabzon'dan ve 14 kişi Erzurum'dan olmak üzere toplam 32 kişilik bir grup, Rize İkizdere-Cimil Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, 2166 metre rakımdan başlayıp 3030 metreye kadar tırmanarak gerçekleştirildi. Grup üyeleri, yürüyüş sırasında turuncu gelinciklerle karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu belirtti ve doğa yürüyüşlerine katılmak isteyen herkesi davet etti.

24.07.2024 12:47
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Trabzon Yeşil Yol Derneği ve Erzurum Yürüyüş Grubu koordinasyonunda, Trabzon'dan 18 ve Erzurum'dan da 14 kişi olmak üzere toplam 32 kişilik bir kafile, Rize İkizdere-Cimil Yaylasına bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşü sabah saat 05.30'da Erzurum ve Trabzon'dan hareketle, Rize İkizdere Yukarı Cimil Köyü çıkışından başladı. Yürüyüşe 2166 metre rakımdan başladı ve 3030 metreye kadar tırmanıldı.

"Her taraf kırmızı gelincik dolu"

Erzurum Yürüyüş Grubu adına konuşan Hikmet Maraşlı, bu sene geçmiş yıllara nazaran kat kat fazla yağış olması ve Temmuz sonlarına yaklaşılmasına rağmen yeşilliğin ve ot yüksekliğinin zirvede olduğu bir ortamda yürüdüklerini ifade ederek, " Otların çok yüksek olması, suyun bol olması yürüyüşün zorluk derecesini de bir hayli artırmış oldu. Kısacası oldukça yorucu bir yürüyüş sonrasında, Cimil Yaylası Sarpinovit Sefkar Gölleri'ne ulaştık, muhteşem bir doğa manzarası eşliğinde, su sesleri ve kuş sesleri arasında zirveye ulaştık. Bilindiği gibi Erzurum'da yılın belli bir mevsimi, her tarafta kırmızı gelincikler açar, ancak Cimil Yaylası'nda bugüne kadar hiç görmediğimiz turuncu gelinciklerle karşılaşmak da bizi oldukça şaşırttı ve ilginç bir anı oldu. Belki de bitki uzmanlarının da ilgisini çekecek bir konu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

"Herkesi yürüyüşlere davet ediyoruz"

Zirvede bulunan göller buz gibi su ve muhteşem manzaraya sahip olduğunu ifade eden grup üyeleri, " Soğuk olmasına rağmen suya giren ve yüzen arkadaşlarımız oldu. Doğa yürüyüşleri konusunda oldukça birikim sahibi olan Erzurum Yürüyüş Grubu koordinatörü Ziya Amil'in ve Trabzon Yeşil Yol Derneği Yöneticisi olan Bölgede ayak basılmadık parkur bırakmayan Halil İbrahim Berber koordinasyonunda Bölgemizde yeni bir rota ve güzellikleri keşfetmenin mutluluğu yaşadık. Sağlıklı yaşam için, şehir ve iş hayatının yorgunluklarından bir nebze olsun kurtulmak isteyenler olursa, Doğu ve Kuzey Doğu Bölgelerimizin her vadisi ayrı bir güzellik barındıran bu tür doğa yürüyüşlerine katılmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz.

Sonuç olarak, zirvede dinlendikten sonra tekrar aynı rotayı kullanarak, araçlarımızın bulunduğu Yukarı Cimil köyü yakınlarına geri döndük ve araçlarımızla Erzurum ve Trabzon'a hareket ettik." dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trabzon ve Erzurum'dan 32 kişilik bir grup İkizdere-Cimil Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon ve Erzurum'dan 32 kişilik bir grup İkizdere-Cimil Yaylası'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi - Son Dakika
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