Trabzon Yaylacık Mahallesi'nde Doğal Gaz Beklentisi - Son Dakika
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Trabzon Yaylacık Mahallesi'nde Doğal Gaz Beklentisi

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Trabzon'un Yaylacık Mahallesi'nde vatandaşlar, söz verilmesine rağmen hala doğal gaz bağlanmadığını belirtti. Mahalle sakinleri, ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını ve yetkililerden sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

09.07.2024 17:10  Güncelleme: 17:24
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da Yaylacık Mahallesi'nde vatandaşlar, söz verilmesine rağmen mahalleye doğal gaz bağlanmadığını belirtti. Duruma tepki gösteren mahalleli adına konuşan Uğur Baytar, "Gidiyoruz diyorlar ki 'burası karayollarının ağı, karayolları buraya izin vermiyor.' Karayollarının ağını 200 metre yukarda kaldırımını kırıyorlar da burası karayollarının değil mi?" dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde vatandaşlar, bulundukları bölgenin 20 metre kadar yakınına doğal gaz bağlandığını, kendi mahallelerine ise 2021 yılından itibaren söz verilmesine rağmen hala doğal gaz bağlanmadığını söyledi.

Mahalleli adına konuşan Uğur Baytar, şunları söyledi:

"2022 yılından beri bize verilecek olan doğal gaz sözü, belediye seçimlerinde çok fazla ön plana getirilmesine ve söz verilmesine rağmen 2024 yılına girdiğimiz de yaz sezonunun hemen hemen ortalarına geldik hala daha verilen sözler yerine getirilmedi. Bulunduğumuz mahalle 17 hane ve 5 işletmeden oluşuyor. 100 metre yakınımızda 20 metre karşımızda olan bütün bölgede doğal gaz varken bizim bulunduğumuz yerde hala doğal gaz yok ve burada ki vatandaş hala daha odun, kömür ve soba derdiyle uğraşıyor. Bu enflasyon şartlarında ekonomik olarak buradaki vatandaş bu şartlar altında eziliyor. Hizmet olarak da istediği hizmeti alamıyor verilen sözler de yerine getirilmediği için biz de vatandaşlar olarak toplu bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada bu konularla ilgili olan yetkililer kimlerse buradaki vatandaşların sorunlarının çözülmesini ve en yakın zamanda doğal gazla buluşturulmasını temenni ediyoruz. Herkese doğal gaz verilmiş tam merkezde deniz kenarındayız, 100 metre sağımızda 20 metre karşımızda doğal gaz var, biz de hala daha doğal gaz yok. Buradaki arkadaşlarımız da bu durumdan mağdurlar. Biz bu çileden kurtulmak istiyoruz."

"Soba yakmaya gücümüz yetmiyor"

Baytar, kendilerine 2021 yılında doğal gaz için söz verildiğini, ancak hala mahallelerine goğal gazın bağlanmadığını belirterek, "Gidiyoruz diyorlar ki 'burası karayollarının ağı, karayolları buraya izin vermiyor.' Karayollarının ağını 200 metre yukarda kaldırımını kırıyorlar da burası karayollarının değil mi? Burada bir karmaşa var, düğüm var ve biz bunu çözemiyoruz. Vatandaş olarak da elimiz de bir yetki yok. Adamlar şimdi yapmıyorlar herkes birbirine suç atıyor vatandaş burada mağdur. Şimdi Şenol amcanın 11 bin lira emekli maaşı var tek bir maaş başka bir şey yok, şimdi bu adam parayı nereye verecek? Kömüre mi, oduna mı verecek kendi ihtiyaçlarını mı karşılayacak" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden konuşan Şenol Yavruoğlu artık gücünün yetmediğini belirterek, "Söyleyecek bir şey yok daha soba yakamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Birisi gelip yaksa sobamızı ancak. Soba yanacak, çöpü boşaltacaksın çok sıkıntılı iş" dedi.

Bir diğer mahalle sakinlerinden Sevim Yavruoğlu ise, "Herkes aya çıktı hocam dedim biz daha yaya gidiyoruz. Doğal gaz vermediler bize ne yapacağız? Zor çok zor işlerimiz. Soba işi çok zor kömür al, odun al, sobayı boşalt daha gücümüz yok bize de yazık" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon Yaylacık Mahallesi'nde Doğal Gaz Beklentisi - Son Dakika

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