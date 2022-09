Trabzon yerel haberleri: Trabzon'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Trabzon'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu " sloganıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitlerindeki çizgiler kırmızıya boyandı.

Ortahisar ilçesi 2 Nolu Erdoğdu Mahallesinde bulunan YOL-İŞ Sendikası Ortaokulu önünde başlatılan etkinlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Milli Eğitim İl Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, her yıl olduğu gibi trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kampanyalar düzenlendiğine dikkat çekerek "Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde çok güzel bir kampanyaya bizde Trabzon olarak öğrencilerimizle birlikte katılıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda bizim trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla kampanyalar düzenleniyor. Bu yılki kampanyamızda bizim yayalara öncelik duruşu ve hayata saygı duruşu sloganıyla yapılan bir kampanya. Bizde öğrencilerimizle beraber bu kampanyayı hayata geçiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız 2030 yılına kadar trafikte can kayıplarını yüzde 50 azaltmak amacıyla her yıl geriye dönük geçmiş yıllarda da çok güzel kampanyalar yaptı. Bu yılda bu kampanya 29 Eylül saat 11 -14 arası Türkiye genelinde 81 ilde olduğu gibi burada yavrularımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah tüm bunlar bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz trafikteki can kayıplarının azaltılmasına yönelik duyarlılığı artırmak sürücülerimizin bu konuda dikkatlerini çekmek amacıyla amacına ulaşır diye düşünüyorum" dedi.

Vali Ustaoğlu daha sonra öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızı renge boyadı. - TRABZON