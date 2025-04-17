Trabzonlu Balıkçılar Gelecek Sezon İçin Umutlu - Son Dakika
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Trabzonlu Balıkçılar Gelecek Sezon İçin Umutlu

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Trabzonlu balıkçılar, av yasağının ardından gelecek sezonda bol mahsul beklediklerini ifade etti.

17.04.2025 10:38
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Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Denizlerde başlayan av yasağıyla balık sezonu sona ererken, Trabzonlu balıkçılar gelecek sezonu da aynı bereketle beklediklerini ifade etti. Trabzonlu balıkçı Onur Örseloğlu, "Denizlerde biraz daha mahsulün bol olmasını bekliyoruz gelecek sezon için inşallah bu yasaklarda gerekli tedbirler ve denetimler yapılır. Bu yasaklar bizim için iyi oluyor, balığın kendine gelmesi biraz daha büyümesi için gerekli. İnsanlar balık yemek istiyorlarsa bir dönem yasaklara katlanacaklar" dedi.

Her yıl olduğu gibi 1 Eylül 2024'te başlayan av sezonu, 15 Nisan itibarıyla sona erdi. Trabzonlu balıkçılar sezonu değerlendirerek gelecekten umutlu olduklarını ifade etti. Balıkçı Ahmet Çoğalmış, sezonun iyi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Av yasağı başladı, av sezonu bitti iyi bir sezon yaşadık. İyi bir av sezonu palamut, istavrit, hamsi derken av sezonunun sonuna geldik. Bundan sonra da küçük takalardan mezgit, istavrit, barbun yetiştirme balık somon, levrek, çupra küçükte olsa bir sezon daha yaşarız. Bugün mezgit 250 lira normal sezonunda 150- 200 lira arasında seyrediyordu. Yine aynı değişiklik yok. Normal et ürününe bakarsan ona göre yine en iyi yenecek şey balıktır. En doğalı balıktır."

"Gelecek sezon için inşallah bu yasaklarda gerekli tedbirler ve denetimler yapılır"

Balıkçı Onur Örseloğlu, denizlerdeki yasağın gerekli olduğunu ve denetimler yapılmasını gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerde biraz daha mahsulün bol olmasını bekliyoruz gelecek sezon için inşallah bu yasaklarda gerekli tedbirler ve denetimler yapılır. Bu sezon geçirdiğimiz gibi bereketli bir sezon geçiririz. Önümüzdeki sezonda geçtiğimiz sezon gibi balık yuvaları bozulmaz, denize yumurtalar bol bol bırakılır. Tekrardan bereketli bir sezon diliyoruz. Bu yasaklar bizim için iyi oluyor, balık için iyi oluyor. Balığın kendine gelmesi biraz daha büyümesi için gerekli şeyler. İnsanlar balık yemek istiyorlarsa bir dönem yasaklara katlanacaklar, zamanı geldiği zamanda ürünlerden bol bol yiyecekler. Av yasağının gelmesiyle birlikte küçük kayıkların denize açılması istavritin, mezgitin artık tezgahlarda yerini bulmasını sağlayacak biraz fiyatlarda yükselme olabilir çünkü maliyeti biraz fazla olacak. İstavrit yine bugün olduğu gibi 150-200 TL arasında, mezgit 250-300 TL arasında değişir. Yetiştirme balıklarda yine aynı şekilde somon 150-200 TL arasında olur, çupra ve levrek 350-400 TL arasında devam eder.

Trabzonlu Balıkçı Turgay Memiş, artık küçük kayıklardan gelen balıkların tezgahlarda yerini alacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene 15 Nisan'da bütün Türkiye çapında av yasağı başlamış. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bu sene bol balık yedik ama bundan sonra temennimiz küçük kayıkların getirdiği balıkları vatandaş yemeye devam edecek. Karadeniz halkı aşinadır balığa biliyorsunuz özellikle hamsi, istavrit, mezgit bütün balıkları çok sever onun için bundan sonra ucuz pahalı yiyecekler. Kayıkların getirdiği balıklar şimdi açık arttırımla satılacak. Mezgit, istavrit, barbun genelde bu balıklar gelir artık bunların kilosu da toptan 150-200 arası gider duruma göre fiyat koyup bizlerde satacağız."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzonlu Balıkçılar Gelecek Sezon İçin Umutlu - Son Dakika

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