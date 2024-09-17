Trabzonspor'un Eski Başkanı Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor'un Eski Başkanı Ekinci Hayatını Kaybetti

Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, 87 yaşında vefat etti. Cenazesi yarın İstanbul'da.

17.09.2024 10:07
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON)- Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ekinci, yarın İstanbul Zincirlikuyu'daki aile kabristanlığına defnedilecek.

Trabzonspor Kulübü, Ekinci'nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "5 yıllık başkanlığı döneminde kulübümüze; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran efsane başkanımız, eski divan kurulu başkanımız, eski 2. başkanımız Mustafa Şamil Ekinci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ekinci'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Mustafa Şamil Ekinci kimdir?

Aslen Kırşehirli olan Mustafa Şamil Ekinci 2 Haziran 1941 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Çok genç yaşta ailesinin fabrika kurmak istemesiyle Trabzon'a gelen ve fabrikanın kurulmasıyla Trabzon'a yerleşen Ekinci, uzun yıllar iş hayatına Trabzon'da devam etti. Un, yem ve çuval fabrikalarının yanı sıra, gazete ve birçok ticari işletmesini yine Trabzon'da açtı.

1970 yılında ilk olarak Rıfat Dedeoğlu başkanlığında yönetim kurulu üyeliği yapan Ekinci, başkan olacağı Haziran 1975 kongresine kadar, yönetim kurulu üyeliği, umumi kaptan ve 2. başkanlık görevlerinde bulundu.

Başkanlığının ilk sezonu olan 1975-1976 sezonunda Trabzonspor, İstanbul hegemonyasına son vererek Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon unvanını elde etti. Trabzonspor, Ekinci'nin 5 sezon boyunca başkanlık yaptığı dönemde; 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandı. Ekinci aynı zamanda 1983-1985 yılları arasında Divan Kurulu Başkanlığı görevinde de bulundu. 1995 yılında Faruk Özak yönetiminde Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ekinci, yöneticilik ve başkanlık yaptığı dönemlerde Trabzonspor tam 17 kupa kazandı.

Mustafa Şamil Ekinci'nin cenazesi 18 Eylül Çarşamba günü öğle namazını müteakip İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile kabristanlığına defnedilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzonspor'un Eski Başkanı Ekinci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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