TRAC Afyonkarahisar Yeni UHF Rölesini Susuz\'da Kurdu

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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Afyonkarahisar Şube Başkanı Özgür Demir, yeni UHF rölesinin Susuz'da kurulduğunu belirtti.

TRAC Afyonkarahisar Şube Başkanı Özgür Demir, "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti TRAC Afyonkarahisar Şubesi (YM4KFA) olarak 439.250 MHz frekansında yayın yapan yeni UHF rölesini devreye aldık. Susuz Belediyesi'nin yer tahsisi desteğiyle kurulan röle, başta Susuz Belediye Başkanı İbrahim Işılak ve Encümen Üyesi Hasan Akman olmak üzere tüm belediye yetkililerinin katkılarıyla hayata geçirildi. TRAC Afyonkarahisar Şubesi olarak bu değerli iş birliği için belediye yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR