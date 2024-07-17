TRAC Genel Başkanı Afyonkarahisar'da AGC Başkanını ziyaret etti - Son Dakika
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TRAC Genel Başkanı Afyonkarahisar'da AGC Başkanını ziyaret etti

TRAC Genel Başkanı Afyonkarahisar\'da AGC Başkanını ziyaret etti

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Özgür Demir ve cemiyet yöneticileri, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Önder Artuk'u ziyaret etti. Ziyarette, AGC Başkanı Artuk, TRAC'ın Afyonkarahisar'da şube açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. TRAC Genel Başkanı Şasa ise Türkiye'de afet gönüllüğü konusunda öncülük eden bir kurum olduklarını ve Afyonkarahisar'da şube açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

17.07.2024 15:01
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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Özgür Demir ve cemiyet yöneticileri, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Önder Artuk'u ziyaret etti.

Ziyarette; AGC Başkanı Önder Artuk, Başkan Yardımcısı Sezer Küçükkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Osman Okşar, Ömer Elçi ve Faruk Kılınç yer aldı.

Ziyarette konuşan AGC Başkanı Artuk, "TRAC'ın Afyonkarahisar'da şube açmasını büyük bir mutlulukla karşıladık. Afyonkarahisar'da gazetecilik yapan 200'e yakın arkadaşımızın 150'ye yakını cemiyetimizin üyesi. Yönetim Kurulu üyelerimiz bendenizi bu göreve layık gördüler. Ben ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz elimizden geldiğince camiamıza destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de afet gönüllüğü hususunda öncülük eden kurumlardan bir tanesiyiz. Afet durumlarında haberleşme oldukça önemlidir. AKUT gibi kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Afet müdahale planında haberleşme çalışma kurulunda ismen çözüm ortağı olan tek yönlü kuruluşuz. Şimdi Afyonkarahisar'da bir şubemiz var. Afyonkarahisar'da TRAC şubesi açmanın da haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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