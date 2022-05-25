Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar - Son Dakika
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Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar

25.05.2022 13:18
Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarında itfaiye personeline trafik kazalarında müdahale konularında uygulamalı eğitim verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitim çalışmalarında itfaiye personeline trafik kazalarında müdahale konularında uygulamalı eğitim verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgenin en donanımlı ve en modern itfaiyesi olma yolunda atılan adımların yanı sıra personellerinin her an ve her şart altında her türlü olaya müdahale edebilmesini sağlamak için hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

Trafik kazalarına müdahale eğitimlerine başlayan müdürlük, eğitimlerde trafik kazalarında kurtarma aşamaları, araçların yapısal ve teknik özellikleri, araç üzerinde yapılacak operasyonel çalışmalara yönelik teorik eğitimlerini oluşturulan senaryolu çalışma ile test etti. Senaryo gereği kazaya karışmış aracın bulunduğu alana yanaşarak ilk gözlemi gerçekleştiren ekipler, ardından öncelikle aracın devrilmemesi için gereken tedbirleri uygulamaya koydu. Aracın sabitlenmesini sağlayan ekipler, daha sonra araç içinde bulunan yaralının tahliyesi noktasında yapılması gerekenleri gösterdi.

Eğitimde müdürlük ekipleri ayrıca, ekipmanların etkin kullanılması, taşıt ve kazazedelerin güvenliğinin sağlanması, stabilizasyon çalışmaları, cam yönetimi, kapı, ön panel ve tavan açma tekniklerinin de en hızlı şekilde yapılmasına yönelik de bilgilerini başarılı şekilde sergiledi.

İtfaiye Müdürlüğü, hizmet içi eğitimlerini sürekli hale getirerek, olabilecek vakalara en hızlı ve en sağlıklı şekilde müdahale etmek için çalışmalarına devam ettirecek. - DÜZCE

Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar
Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar
Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Tragger, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

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