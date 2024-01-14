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Trafik kazası sonrası 'zavadanak çarptı' diyen Bekir Varol muhtar adayı oldu - Son Dakika
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Trafik kazası sonrası 'zavadanak çarptı' diyen Bekir Varol muhtar adayı oldu

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği 'zavadanak çarptı' sözleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol, annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Varol, sosyal medya gücünü kullanarak köyün sorunlarını çözeceğini ve yaşanabilir bir yer haline getireceğini belirtti.

Trafik kazası sonrası \'zavadanak çarptı\' diyen Bekir Varol muhtar adayı oldu
14.01.2024 - 10:32,
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Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği 'zavadanak çarptı' sözleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Manavgat'ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Bekir Varol "Ben anamın köyü olan Seydiler'den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler'in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trafik kazası sonrası 'zavadanak çarptı' diyen Bekir Varol muhtar adayı oldu - Son Dakika
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