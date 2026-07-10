Trafik Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Haber: Gökdeniz CAN - Muhammet Fatih BAŞCI

(ISPARTA) - Isparta- Antalya kara yolunda 22 Mart 2026'da meydana gelen trafik kazasında, sözlendikten bir gün sonra yaşamını yitiren Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in ölümüne ilişkin davada, tutuksuz yargılanan sanık A.E.B. ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Isparta-Antalya karayolunda 22 Mart 2026'da meydana gelen trafik kazasında, sözlendikten sadece bir gün sonra trafik kazasında yaşamını yitiren Burdurlu çift Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan sanık A.E.B. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.E.B, taraf avukatları, Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş'in aileleri ile sanık yakınları katıldı. Mahkemede savunma yapan sanık A.E.B, kazanın yaşandığı gün bir arkadaşının cenazesi için Isparta'ya geldiğini, cenazenin ardından Ağlasun'un Yazır köyüne gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Ağlasun yol ayrımını geçtikten sonra önündeki aracı solladığını belirten sanık, "Şeridime girdikten sonra karşıdan bir aracın döndüğünü gördüm. Araba kaymaya başladı. Soldaki bariyerlere doğru gittim. Bir itfaiyeci ile bir kadın yanıma geldi ve 'Kaza yaptın' dedi. Kafamda kanlar vardı. İlk başta bariyere çarptığımı düşündüm. Kafamı çevirdiğimde bir araca çarptığımı gördüm. Yol kaygandı ve hızım yaklaşık 100 kilometreydi. Frene bastım ancak aracın kontrolden çıktığını anladım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum." dedi.

Mahkeme, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan ailelerin avukatı Şenay Aydın, dosyada bulunan bilirkişi raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu raporunda sanığın asli ve tam kusurlu olduğunun tespit edildiğini belirtti. Sanığın raporlara rağmen yalnızca 8 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesinin vicdanları yaraladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Isparta-Ağlasun yolunda meydana gelen elim trafik kazasında müvekkillerimizin kızı 18 yaşındaki Gizem Ateş ile 23 yaşındaki Mustafa Kılıç hayatını kaybetmiştir. Kazadan bir gün önce Gizem Ateş ve Mustafa Kılıç'ın isteme töreni yapılmış, aile arasında söz kesilmiştir. Kaza günü ise bir hafta sonra yapılacak nişanları için alışverişe gittikleri sırada bu feci kaza meydana gelmiştir. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu raporunda sanık asli ve tam kusurlu olarak tespit edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen mahkeme, sanığın yalnızca 8 gün tutuklu kalmasının ardından tahliyesine karar vermiştir. Bu karar, ailenin ve kamuoyunun vicdanını yaralamıştır. Sanığın asli ve tam kusurlu olmasına rağmen yalnızca 8 gün sonra tahliye edilmesi nedeniyle müvekkillerimizin adalete olan inancı zedelenmiştir. Nihai kararın bağımsız mahkemeler tarafından verileceğini bilmekle birlikte, adalet arayışımızı kamuoyuna duyurmayı görev biliyoruz. Hukuk mücadelemizde yanımızda olmanızı talep ediyoruz."

"ÇOCUKLARIMA GELİNLİK VE DAMATLIK GİYDİRECEKTİM, BANA KEFEN GİYDİRİLMİŞ HALLERİ GELDİ"

Mustafa Kılıç'ın babası Şeref Kılıç, sanığın, iki gencin ölümüne rağmen yalnızca 8 gün tutuklu kalmasını "adaletsizlik" olarak nitelendirdi. Oğlunu ve gelinini 125 gün önce kaybettiğini söyleyen Kılıç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Kılıç, şunları söyledi:

"Adaletin sağlanmasını istiyorum. 8 gün tutuklu kalıp elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasını istemiyorum. Bir başka vatandaşın, bir başka anne babanın evladına zarar vermesini istemiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Ceza almasını istiyorum. Her önüne gelen çarpıp, öldürüp elini kolunu sallayarak dışarıda gezmemeli. Ben çocuklarıma gelinlik ve damatlık giydirecektim, bana kefen giydirilmiş halleri geldi. İki cenaze aracını evimin önüne çektim. Adalete sığınıyorum. Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapsın. Bizim yüreğimiz parçalandı. Avukatlar tutmuşlar, her şeyi yalan yanlış konuşuyorlar. Her şeyi parayla satın alabileceklerini sanıyorlar."

Mustafa Kılıç'ın ablası Çiğdem Yavuz da "Adli kontrolle salıveriliyor. Neden? Sicili temizmiş. TSK personeliymiş. O zaman herkesin sicili temiz olsun, herkes kaza yapsın, 8 gün yatsın sonra çıksın. Böyle mi adalet? Tüm yetkililerden adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kılıç'ın annesi Emine Kılıç ise, "Çocuklarımı benden aldılar, şimdi kabristanda yatıyorlar. Allah'ım bize adalet ver. Tutuklanmasını istiyorum. Benim gibi başka analar, başka babalar yanmasın" şeklinde konuştu.