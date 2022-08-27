İlçenin Kozluk Mahallesi civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hafif ticari aracını bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika

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