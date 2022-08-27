Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika
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Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada

27.08.2022 17:19

Trafikte tehlikeli taşımacılık kameradaSAMSUN Samsun'un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı.

Samsun'un Terme ilçesinde üzerinde kanepe ile trafikte seyir halinde olan hafif ticari araç görenleri şaşırttı.

İlçenin Kozluk Mahallesi civarında otomobilinin tavanında kanepe taşıyan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hafif ticari aracını bir kamyonet gibi kullanan sürücü, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde sürücü kanepe yüklü aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra kavşaktan dönmesi sonrası gözlerden kayboldu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trafikte tehlikeli taşımacılık kamerada - Son Dakika

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