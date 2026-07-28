Traktörlerle Düğün Konvoyu Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Traktörlerle Düğün Konvoyu Renkli Anlara Sahne Oldu

Traktörlerle Düğün Konvoyu Renkli Anlara Sahne Oldu
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Van'ın Özalp ilçesinde gerçekleştirilen düğünde, traktörlerle düzenlenen konvoy büyük ilgi topladı.

Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen düğünde, gelin alma konvoyu alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Milyonlarca lira değerindeki traktörlerin oluşturduğu konvoy mahalle sakinlerinin ilgi odağı olurken, düğünde yapılan sürprizler davetlileri kahkahaya boğdu.

Özalp ilçesinde yaşayan ve 61 yıl önce Trabzon'un Çaykara ilçesinden göç eden Karadenizliler, geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Düzenlenen düğünde gelin alma konvoyunun traktörlerle yapılması renkli görüntülere sahne olurken, milyonlarca lira değerindeki modern tarım araçları ilçede uzun süre konuşulacak bir organizasyona imza attı. Karadeniz kültürünü Van'ın bereketli topraklarında yaşatan vatandaşlar, düğün konvoyunda otomobiller yerine son model traktörleri tercih etti. Balon ve kurdelelerle süslenen, toplam değeri milyonlarca lirayı bulan traktörler peş peşe dizilerek oluşturdukları konvoy, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Tarladan düğün konvoyuna, milyonluk filo sokaklarda"

Dönerdere Mahallesi, ezber bozan ve uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek tarihi bir düğüne sahne oldu. İlçede yaşayan Karadenizli bir ailenin düğününde, lüks otomobillerin yerini milyonlarca lira değerindeki dev tarım araçları aldı. Görsel şölene dönüşen traktörlü konvoyun ardından düğün meydanında Karadeniz'in horonu ile bölgenin şemmameleri birbirine karıştı; kültürel dostluk rüzgarları esti. Bölgede tarımla uğraşan Karadenizli ailenin gençleri dünyaevine girerken, gelin alma merasimi için ezber bozan bir fikir hayata geçirildi. Her biri milyonlarca lira değerinde olan son model dev traktörler kurdelelerle süslenerek konvoyun başköşesine kuruldu. Düğün günü süslenen onlarca traktör, mahallenin sokaklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Aynı meydanda hem horon hem şemmame

Sıra dışı konvoyun düğün alanına ulaşmasıyla birlikte coşku adeta tavan yaptı. Karadeniz kültürünün vazgeçilmezi olan horon, yerini kısa sürede bölgenin en hareketli oyunu olan şemmameye bıraktı. Davetliler bir yanda kemençe ve tulum eşliğinde horon tepip omuz sallarken, diğer yanda canlı ritimlerle şemmame oynayarak bir ve beraber olmanın en güzel örneğini sergiledi. Kültürlerin el ele verip halaylar çektiği bu benzersiz düğün, Özalp tarihine neşe, kardeşlik ve unutulmaz bir anı olarak kazındı.

Damatlık gitti, iş elbiseleri geldi

Düğünün en çok konuşulan ve izleyenleri kırıp geçiren anları ise damadın arkadaşlarının hazırladığı sürprizlerle yaşandı. Takı merasiminden önce sahneye fırlayan arkadaşları damada damatlığını çıkartıp iş elbisesi giydirdi.

'Kılıbık belgesi' teslim edildi

Arkadaş grubunun damada bir de sürprizi vardı. 6 maddelik kılıbıklık belgesi tek tek okunduktan sonra damada verildi.

Geline kullanma kılavuzu ve sertifika

Eğlence bununla da bitmedi. Gelini de unutmayan arkadaş grubu, 9 maddeden oluşan ve damadın bundan sonraki süreçte nasıl 'idare edileceğini' esprili bir dille anlatan 'damadı kullanma sertifikasını' geline takdim etti. Sertifika sonrası damadın küçük yaşta çekilen videolarından oluşan kısa bir sinevizyon sunumu yapıldı. Düzenlenen mizahi tören, alkışlar ve kahkahalar eşliğinde renkli görüntülere sahne oldu. Horon ve yöresel müzikler eşliğinde devam eden düğün programı, traktör konvoyu ve ilginç sürprizleriyle Özalp'te uzun süre konuşulacak görüntüler ortaya çıkardı.

Karadeniz kültürünü Van'da yaşatmaya devam ettiklerini belirten düğün sahipleri, hem geleneklerini sürdürmek hem de unutulmaz bir düğüne imza atmak istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Özalp, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Traktörlerle Düğün Konvoyu Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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