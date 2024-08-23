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(EDİRNE) - Trakya Birlik, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğinin 2024 yılı ön alım fiyatını tonuna 20 bin TL olarak belirledi.

Trakya Birlik, 2024 yılı ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Trakya Birlik'ten yapılan açıklamada, yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatı tonuna 20 bin TL olarak belirlendi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu adına ortaklarına gönderilen mesajda, "Birliğimiz ayçiçeği ön alım fiyatı yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için 20 bin TL/Ton olarak belirlenmiştir. Tüm ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz. Trakya Birlik Yönetim Kurulu" ifadelerine yer verildi.