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Trakya Birlik Başkanı: Ayçiçek ekiminden vazgeçiliyor - Son Dakika
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Trakya Birlik Başkanı: Ayçiçek ekiminden vazgeçiliyor

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Anadolu'nun çeşitli illerinde çiftçilerin ucuz fiyata ürün sattığından dolayı ayçiçek ekiminden vazgeçmeye başladığını belirtti. Kırbiç, geçtiğimiz yıl gümrük vergilerinin sıfırlanmasının kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

10.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:14
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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Anadolu'nun çeşitli illerinde çiftçiler ucuz fiyata ürün sattığından dolayı ayçiçek ekiminden vazgeçmeye başlamıştır. Son süreçte Bakanlığımızla Ankara'da bir takım sıkı ilişkiler kurduk. Gerçekçi raporlar görüşüyor ve sorunları kendilerine iletiyoruz. Geçtiğimiz yıl 31 Aralık itibarıyla gümrük vergilerinin sıfırlanması bizleri çok zora sokmuştur" dedi.

Trakya Birlik 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurulu, Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Burada konuşan Şafak Kırbiç, şunları söyledi:

"GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASI BİZLERİ ÇOK ZORA SOKMUŞTUR"

"Geçtiğimiz kampanya döneminde ortaklarımıza yaklaşık 294 bin ton ürün mübayaası gerçekleştirilmiş, bunun bedeli olarak da yaklaşık 4 milyar 325 milyon TL ödemesi yapılmıştır. Geçtiğimiz kampanya döneminde ülkemizde ve özellikle Trakya bölgesinde yaşanan kuraklık ayçiçek verimini olumsuz yönde etkilemiştir. Rekolte kaybı olmasına rağmen piyasada ayçiçek fiyatlarının düşük oluşmasından dolayı üretilen ürünün büyük bölümü Trakya Birlikçe mübayaa edilmiştir. Kuraklık ve ekim alanlarının düşmesine rağmen Trakya Birlik olarak bir önceki yıla yakın ürün mübayaasında bulunulmuştur. Bugünlere geldiğimizde Anadolu'nun çeşitli illerinde çiftçiler ucuz fiyata ürün sattığından dolayı ayçiçek ekiminden vazgeçmeye başlamıştır. Son süreçte Bakanlığımızla Ankara'da bir takım sıkı ilişkiler kurduk. Gerçekçi raporlar görüşüyor ve sorunları kendilerine iletiyoruz. Geçtiğimiz yıl 31 Aralık itibarıyla gümrük vergilerinin sıfırlanması bizleri çok zora sokmuştur. Aldığımız ürünün büyük bir bölümü o tarihe kadar işlenmediğinden ithal maliyetinin o günlerdeki fiyatı 8 bin 500-9 bin TL fiyattan oluşmuş bu da Trakya Birlik olarak bizi epey sıkıntıya sokmuştur."

Trakya Birlik Başkanı: Ayçiçek ekiminden vazgeçiliyor
Kaynak: ANKA
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