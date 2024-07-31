Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: 'Kısırlaştırma politikası yaygınlaştırılmalı' - Son Dakika
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Yerel

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: 'Kısırlaştırma politikası yaygınlaştırılmalı'

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, kısırlaştırma politikasının ülkede yaygınlaştırılması ve aktif olarak kullanılmasını istediklerini belirtti. Türkoğlu, kısırlaştırmanın önemi ve yerel yönetimlere yardımcı olabileceklerini vurguladı.

31.07.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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(EDİRNE) - Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, "Biz, 'kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat' politikasının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaştırılması ve aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Geçmiş dönemlerde gördük, biz kısırlaştırmalara yetişemiyoruz" dedi.

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu, bugün yaptığı açıklamada, bir dişi köpekten 7 yılın sonunda 16 bin 384 dişi yavruya ulaşıldığını, toplamda da 32 bin 768 yavrunun oluştuğunu açıkladı. Türkoğlu, kısırlaştırma konusunda, bölgedeki yerel yönetimlere yardımcı olabileceklerini ifade etti.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim geçmiş dönemden bugüne kadar anlattığımız bir tek şey var. Biz, 'kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat' politikasının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaştırılması ve aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Geçmiş dönemlerde gördük, biz kısırlaştırmalara yetişemiyoruz. Maalesef yerel yönetimlerdeki çalışan arkadaşlarımızın da söyledikleri doğrultusunda bu açıklamayı yapıyoruz. Bir dişi hayvanın kısırlaştırmadan sahada kalması ve kontrolsüz şekilde üremesi demek, önümüzdeki yıllar içerisinde ciddi sayıda popülasyonun artması anlamına geliyor. Bir tek dişi köpeğin ortalama yaşam döngüsü içerisindeki, sayısı ve üremesiyle ilgili bir dişi köpeği kısırlaştırmayı unutursak ya da es geçersek ya da başaramazsak 7 yılının sonunda bir hayvandan 16 bin 384 tane dişi yavru elde ediliyor. Toplamda da 32 bin 768 tane yavru oluşmuş oluyor. Bir köpeği kısırlaştıramadığımız zaman 32 bin köpekle daha uğraşmak zorunda kalıyoruz. Burada birinci derecede mesuliyet yerel yönetimlerdedir. Yerel yönetimler yeterli barınak, veteriner hekim sayısını ve yeterli teknik personel sayısını sağlayamadıkları sürece biz kırsalda yaşayan hayvanları ve belediyenin mücavir alanında yaşayan hayvanları kısırlaştıramayız ve otomatik olarak da sayı artmaya devam eder. Biz bölgemizde bu konuyla ilgili yapılacak tüm çalışmalara destek olacağız. Yerel yönetimlerin bizden herhangi bir talebi olursa da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu beyan etmek isterim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: 'Kısırlaştırma politikası yaygınlaştırılmalı' - Son Dakika

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