19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Trakya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Trakya'da Gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Trakya\'da Gerçekleştirildi

Trakya'da gerçekleştirilen törenlerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yılı kutlandı. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gençlerin gösterisi büyük alkış topladı. Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler ve idareciler, Edirne Valisi'ni ziyaret etti. Kırklareli'de çelenk sunumu ve Atatürk Stadyumu'nda gösteriler yapıldı.

19.05.2024 13:30
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yılı, Trakya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'da 19 Mayıs Kutlamaları sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Amfi tiyatro alanında sahneye çıkan gençlerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gösteriler izleyen vatandaşlar tarafından büyük alkış topladı. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, yurdun her köşesinde bayramın coşkuyla kutlandığını ifade ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Edirne'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Edirne Balkan Şöleni'ne 6 Balkan ülkesinden katılan 14 öğrenci ve 7 idareci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Sezer, ziyarette Türkiye ile kalıcı dostluk bağlarının kurulmasının önemine dikkat çekti. Balkanlardan gelen öğrenciler ve idareciler daha sonra 25 Kasım Stadyumu önünde bir araya gelen korteje katılarak kutlamaların yapıldığı Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü.

Kırklareli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunumu ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk sundu. Etkinlikler daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Stadyumda öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler yaptı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Vali Birol Ekici'ye çiçek takdim edilen etkinlikte öğrenciler, yaptıkları kaleografi ile büyük beğeni aldı.

Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Trakya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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