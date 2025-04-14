TRAKYAKA Yönetim Kurulu Nisan Ayı Toplantısı Edirne\'de Yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Edirne'de yapıldı.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Sezai Irmak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Toplantı, bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararların tekrar görüşülmesi ile başladı. Ardından Genel Sekreter Mahmut Şahin, Yönetim Kurulu üyelerine "Trakya'nın Verimli KOBİ'leri" ve "Dört Mevsim Turizm Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulu Kurulması" projeleri ile ilgili üyelere bilgi verdi ve üyeler projeler üzerine görüştü.

Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi. - EDİRNE