Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

20.05.2022 19:21
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

Trakya bölgesinde yer alan il ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta teşkilatları bir araya gelerek 'Trakya Zabıta Birliğini' kurdu.

Trakya bölgesinde yer alan il ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta teşkilatları bir araya gelerek 'Trakya Zabıta Birliğini' kurdu.

Trakya bölgesinde yer alan il ve ilçelerin zabıta teşkilatlarından oluşan 27 zabıta birimi, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir araya geldi. 1. Trakya Zabıta Birliği istişare toplantısında bir araya gelen zabıtalar, ülke genelinde zabıtaların yaşadığı sorunların yanı sıra zabıtaların hizmet kalitesini arttırarak halka daha iyi hizmet vermesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Federasyon kurma yolunda ilk adımı attıklarını ifade eden Trakya Zabıtalar Birliği üyeleri, zabıta teşkilatının yapısını güçlendirerek daha yüksek mertebelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor
Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

YORUMLAR
500
Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Hayrabolu, Tekirdağ, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement