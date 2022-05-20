Trakyalı zabıtalar tek çatı altında toplanıyor

Trakya bölgesinde yer alan il ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta teşkilatları bir araya gelerek 'Trakya Zabıta Birliğini' kurdu.

Trakya bölgesinde yer alan il ve ilçelerin zabıta teşkilatlarından oluşan 27 zabıta birimi, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir araya geldi. 1. Trakya Zabıta Birliği istişare toplantısında bir araya gelen zabıtalar, ülke genelinde zabıtaların yaşadığı sorunların yanı sıra zabıtaların hizmet kalitesini arttırarak halka daha iyi hizmet vermesi için yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Federasyon kurma yolunda ilk adımı attıklarını ifade eden Trakya Zabıtalar Birliği üyeleri, zabıta teşkilatının yapısını güçlendirerek daha yüksek mertebelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ