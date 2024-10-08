Tramvay Seferleri Gecikti - Son Dakika
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Tramvay Seferleri Gecikti

Tramvay Seferleri Gecikti

Yusufpaşa durağında elektrik kesintisi nedeniyle seferler 20 dakika gecikmeli yapıldı.

08.10.2024 14:35
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Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı Yusufpaşa durağında, Laleli bölgesindeki çalışmalar sebebiyle yaşanan elektrik kesintisinden dolayı seferler 20 dakika gecikmeli gerçekleştirildi. Seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yoğunluk yaşandı.

Fatih Laleli'de tramvay hattının geçtiği bölgedeki çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde elektrikler kesildi. Bu sebeple T-1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı Yusufpaşa durağında seferler gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Elektrik kesintisi nedeniyle Yusufpaşa durağında yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakikalık kesintinin ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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