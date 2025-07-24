Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2023 yılında projelendirilen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 'Travay Projesi' tamamlandı.

Hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında temin edilen travay sistemi, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesine kazandırıldı.

Proje ile özellikle kış aylarında uzun süre ahırlarda kalan hayvanlarda görülen tırnak aşınmasının yetersiz kalması sonucu oluşan stres ve verim kaybının önlenmesi amaçlanıyor. Travay sistemi sayesinde hayvanların düzenli tırnak ve ayak bakımının yapılabileceği öğrenildi.

Travay sistemi ile taşlık meralara sahip köylerde hayvanlara nal çakma ve nal mıhı uygulamaları konusunda da önemli kolaylık sağlanacağı vurgulandı.

Üreticiler, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, travay sistemini kullanabilecekler. - BAYBURT