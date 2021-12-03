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Travel Turkey İzmir 4 Aralık'ta halka açık ve ücretsiz olacak - Son Dakika

Travel Turkey İzmir 4 Aralık'ta halka açık ve ücretsiz olacak

03.12.2021 13:08
Travel Turkey İzmir 4 Aralık'ta halka açık ve ücretsiz olacak

Bu yıl bünyesine TTI Outdoor'u ekleyerek ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi kazandıran Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinin son günü (4 Aralık Cumartesi) halka açık olacak ve ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bu yıl bünyesine TTI Outdoor'u ekleyerek ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi kazandıran Travel Turkey İzmir-15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresinin son günü (4 Aralık Cumartesi) halka açık olacak ve ücretsiz ziyaret edilebilecek. TTI Outdoor Fuarı ise 5 Aralık tarihine kadar halka açık ve ücretsiz olarak devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir-Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından organize edilen fuar bu yıl bünyesine TTI Outdoor-Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı'nı da ekledi. Fuar, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm paydaşlarını İzmir'de buluşturdu. 2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getiren fuarda dünya turizm trendleri ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor.

Erken rezervasyon imkanı

2-4 Aralık 2021 tarihleri arasında Fuar İzmir A ve B hollerinde profesyonel ziyaretçiye yönelik düzenlenen 15. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, son gününde halka açık ve ücretsiz olacak. Yurttaşlar, turizm sektöründeki son gelişmeleri takip edebilecek, 2022 yılı için rezervasyon yaptırma fırsatı da yakalayacak. TTI Outdoor-Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise 2-5 Aralık tarihlerinde halka açık ve ücretsiz olarak C holde düzenleniyor. Fuarlar 10.00 ile 18.30 saatleri arasında ziyarete açık. - İZMİR

Travel Turkey İzmir 4 Aralık'ta halka açık ve ücretsiz olacak

Turizm, Aralık, İzmir, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Travel Turkey İzmir 4 Aralık'ta halka açık ve ücretsiz olacak - Son Dakika


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