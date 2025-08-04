TREDAŞ\'tan Kadınlara Destek Atölyesi

TREDAŞ, enerji sektöründe sahada görev alan kadınlarla toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), enerji sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen öncü bir çalışmaya imza atarak, "Sahada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi", kadın çalışanlara deneyimlerini paylaşabilecekleri ve çözüm süreçlerine doğrudan katkı sunabilecekleri kapsayıcı bir platform sundu. Hayata geçirilen bu atölye ile kadınların enerji sektöründeki temsiliyetini güçlendirmeyi ve sahadaki gerçek ihtiyaçlara odaklanan sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Sosyal etki yönetimi yaklaşımıyla tasarlanan atölye, kadınların sahada karşılaştığı zorluklara ışık tutan kurum, çözüm önerilerinin de doğrudan kadın çalışanlardan geldiği interaktif bir ortam sağlıyor.

Eşitlik temelli dönüşüme kadınların katkısı

Kadın çalışanlar, psikolojik destek imkanlarının artırılması, sosyalleşme alanlarının geliştirilmesi ve erkek çalışanlara yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmesi gibi önerilerle daha kapsayıcı ve güvenli bir iş ortamı için somut katkılarda bulundu. Kadınlar bu süreçte hem seslerinin duyulduğunu hem de çözüm mekanizmalarının bir parçası olduklarını hissettiklerini ifade etti.

Kapsayıcı bir gelecek için kararlılıkla

TREDAŞ, teknik yatırımların yanı sıra sosyal etkileri de gözeten projeleriyle, enerji sektöründe kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor. "Sahada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi", kadın çalışanların aktif katılımıyla kurum kültüründe dönüşüm oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. - TEKİRDAĞ