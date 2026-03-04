Trump, 9000 Amerikalı'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, 9000 Amerikalı'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu

Trump, 9000 Amerikalı\'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu
04.03.2026 02:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Epic Fury Operasyonu ile 9 binden fazla Amerikalının Orta Doğu'dan tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun başlamasından bu yana 9 binden fazla Amerikalının güvenli bir şekilde Orta Doğu'dan evlerine döndüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya hesabından Orta Doğu'dan gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) başlamasından bu yana 9 binden fazla Amerikalının güvenli bir şekilde Orta Doğu'dan evlerine döndüğünü söyledi. Orta Doğu bölgesinden ayrılmak isteyen diğer ABD vatandaşlarını ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait "Step.State.Gov" adresinden kayıt yaptırmaya çağıran Trump, "Bunu yaptığınızda, bakanlık nerede olduğunuzu belirleyecek ve size seyahat seçenekleri sunacaktır. Zaten ücretsiz uçuşlar düzenliyoruz ve ticari seçenekler için rezervasyon yapıyoruz; zamanla bunların daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, bölgedeki ABD vatandaşlarının ayrıca 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Görev Gücü'nü de arayabileceğini hatırlattı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump, 9000 Amerikalı'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 03:16:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, 9000 Amerikalı'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.