Trump, 9000 Amerikalı\'nın Tahliye Edildiğini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya hesabından Orta Doğu'dan gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) başlamasından bu yana 9 binden fazla Amerikalının güvenli bir şekilde Orta Doğu'dan evlerine döndüğünü söyledi. Orta Doğu bölgesinden ayrılmak isteyen diğer ABD vatandaşlarını ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait "Step.State.Gov" adresinden kayıt yaptırmaya çağıran Trump, "Bunu yaptığınızda, bakanlık nerede olduğunuzu belirleyecek ve size seyahat seçenekleri sunacaktır. Zaten ücretsiz uçuşlar düzenliyoruz ve ticari seçenekler için rezervasyon yapıyoruz; zamanla bunların daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, bölgedeki ABD vatandaşlarının ayrıca 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ABD Dışişleri Bakanlığı Görev Gücü'nü de arayabileceğini hatırlattı. - WASHINGTON