Trump'a İran'dan Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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Trump'a İran'dan Güvenlik Uyarısı

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İranlı yetkili, Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki blöflerine cevap vererek güvenliğini sorguladı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" şeklindeki açıklamalarının yankıları sürerken, Tahran cephesinden Trump'a imalı bir güvenlik uyarısı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ankara'dan ayrılırken uçak değiştirdiği ortaya çıkmıştı

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından İran tehdidi nedeniyle Ankara'dan gizli bir şekilde ayrıldığını öne sürmüştü. Haberde, Ankara'da kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump'ın bir havaalanı ikram aracıyla gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32A'ya taşındığı aktarılmıştı. Trump ise, güvenlik riski nedeniyle uçak değiştirdiğini doğrulayarak, "Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum. Benim farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik düzeyi aynıydı ama bunu yapmamı istediler, ben de bunu yaptım. Onlar ne derse onu yaparım" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trump'a İran'dan Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

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