Trump, Husi saldırısı için 'kabul edilemez' dedi, Suudi Veliaht Prensi ile konuşacak - Son Dakika
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Trump, Husi saldırısı için 'kabul edilemez' dedi, Suudi Veliaht Prensi ile konuşacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik Husi saldırısı için 'Suudi Arabistan'da yaşananlar kabul edilemez' dedi. Trump, saldırının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son Husi saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşacağını belirterek, "Suudi Arabistan'da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Andrews askeri üssünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaş halindeyken seçim yapamadığı için mi barışı geciktiriyor?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bence seçime gitmeli; bu meseleyi defalarca çözebilirdi" dedi. Ukrayna savaşının asla yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ben başkan olsaydım, bu asla yaşanmazdı. Ama Başkan Zelenskiy bu savaşı sona erdirebilir" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Bu defalarca çözülebilecek bir meseleydi ancak her nedense Başkan Zelenskiy bir anlaşma yapmak istemiyor" diye konuştu. Rusya'nın güç dengesi bakımından Ukrayna'dan üstün olduğuna işaret eden Trump, "Bence bir anlaşmaya varılması akıllıca olurdu. Eğer (Zelenskiy) iki yıl önce bir anlaşma yapsaydı, durumu çok daha iyi olurdu. İki yıl önce çok daha iyi bir anlaşma yapabilirdi" dedi.

"İran konusunda bir garantimiz olmalı"

İran karşısında neden zafer ilan etmediği sorulan Trump, "Gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarına dair bir garantimiz olmalı. Bu aslında çok iyi bir soru. Şu an hemen çekilebiliriz ama gelecekte nükleer silaha sahip olmayacaklarını garanti altına almak zorundayız ve bu garantiyi alacağız" ifadelerini kullandı.

"Havalimanı saldırısı korkunç bir şeydi"

Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik son Husi saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Husilere karşı harekete geçip geçmeyeceği sorusuna kesin yanıt vermeyen Trump, "Bunu göreceksiniz" dedi. Husilerle iletişim halinde olduklarını kaydeden Trump, "Suudiler ABD güçleri olmadan kendilerini savunamıyorlar mı?" yönündeki soru üzerine, "Kendilerini savunabiliyorlar. Suudiler iyi savaşçılardır. Ama bence bu saldırı korkunç bir şeydi" ifadelerini kullandı. Son havalimanı saldırısının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuşup konuşmadığı sorusuna "Hayır, ama onunla konuşacağım" yanıtını veren Trump, "Suudi Arabistan'da yaşananlar kabul edilemez" dedi.

Kaynak: İHA
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