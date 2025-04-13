Trump\'ın Sağlık Raporu: Mükemmel Durumda

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbella, hazırladığı raporda ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığının mükemmel olduğunu belirterek, "Başkan Trump'ın bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumdadır ve sağlığı başkomutanlık ve devlet başkanlığı vazifelerini yerine getirmeye tamamıyla elverişlidir" dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin rapor yayınladı. Beyaz Saray Doktoru Sean Barbella tarafından Trump'ın 11 Nisan'da Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen fiziksel ve bilişsel sağlık muayenesi sonrası hazırlanan raporda, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğuna, yüksek kolesterolünün kontrol altında olduğuna ve bilişsel sağlığının yerinde olduğuna işaret edildi. Ocak ayında ABD Başkanlığını ikinci defa devraldığında bu göreve gelen en yaşlı siyasetçi unvanını da elde eden 78 yaşındaki Trump'ın sağlık durumu hakkındaki raporda, "Başkan Trump'ın bilişsel ve fiziksel sağlığı mükemmel durumdadır ve sağlığı başkomutanlık ve devlet başkanlığı vazifelerini yerine getirmeye tamamıyla elverişlidir" denildi.

Raporda Trump'ın geçmişte yüksek kolesterolden muzdarip olduğu, bu nedenle ilaç kullandığı ve kolesterolünün kontrol altında olduğu bilgisi paylaşılarak, Trump'ın kolesterol dengesini muhafaza etmek için iki ilaç kullandığı ve yüz kızarıklığına neden olan ve gül hastalığı (rozasea) olarak bilinen rahatsızlığı kontrol altında tutmak için ise mometazon kremi ile aspirin kullandığı belirtildi. Raporda, Trump'ın sağ kulağında yara izi bulunduğu ve bunun geçtiğimiz yıl Pensilvanya'daki bir mitinginde uğradığı suikast girişimi sonucu oluştuğu belirtildi.

Trump'ın Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) testinde 30'da 30 skor elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, Trump'ın aktif yaşam tarzının ABD Başkanı'nın sağlığına katkıda bulunduğu kaydedildi ve günlük toplantılar, basın etkinlikleri ve golf turnuvalarında elde ettiği zaferlere değinildi.

ABD Başkanı Trump, 11 Nisan'daki doktor muayenesinden sonra gazetecilere yıllık sağlık kontrolü sırasında kendisine akla gelebilecek her türlü testin yapıldığını söyleyerek, "Sanırım iyi geçti" demişti. Trump, gazetecilere ayrıca bilişsel bir teste de tabi tutulduğunu ifade etmiş ve bu şekilde daha önceki açıklamalarında "bunak" olmakla suçladığı eski ABD Başkanı Joe Biden'dan farklı olduğunu ortaya koymak istediğini söylemişti. - WASHINGTON